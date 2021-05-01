Пенсионный фонд ЛНР приостановит прием жителей Республики с 25 по 27 мая

Пенсионный фонд ЛНР приостановит прием жителей Республики в период с 25 до 27 мая. Об этом сообщили в ведомстве."Согласно распоряжению Правительства Луганской Народной Республики от 21 мая 2021 года № 468-р/21, на период с 25 по 27 мая прием граждан приостановлен и будет возобновлен с 28 мая по всем направлениям деятельности", - говорится в сообщении.Телефоны горячих линий ведомства будут работать в обычном режиме. *к32*с

21 мая — Луганск