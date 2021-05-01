Свердловская больница в ходе тренировки подготовилась к массовому поступлению пострадавших (ФОТО)

Медицинские работники Свердловской центральной городской многопрофильной больницы № 1 провели тренировку по массовому приему условно пострадавших в результате экстренной ситуации. Об этом сообщил главный врач учреждения Сергей Захаров.В соответствии с указаниями главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника с 17 по 22 мая в Республике проводятся плановые комплексные тренировки органов управления и сил гражданской защиты, действующих в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, с привлечением Министерства здравоохранения. "В убежище подготовлен запас воды питьевой, технической. Оборудована защищенная операционная. Подготовлены также средства, проводятся и проводились учения по осуществлению взаимодействия по каналам закрытой связи", - сказал Захаров.В укрытии больницы, рассчитанном на 800 человек, имеются генераторы на случай отсутствия электроэнергии и оборудованы койки. С медперсоналом учреждения проведены инструктажи, отделения переведены в состояние повышенной готовности."Мы работаем под координацией Министерства здравоохранения и четко выполняем распоряжения нашего свердловского координационного штаба. Персонал готов к выполнению поставленных задач", - подчеркнул главврач. Тренировка проводилась с соблюдением требований Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии, пациенты продолжали получать медицинскую помощь.Ранее сотрудники МВД, МЧС и Министерства здравоохранения ЛНР в рамках плановых комплексных тренировок отработали действия при условном выброс хлора на очистном сооружении и при условном минировании в Луганске одного из объектов культуры и отдыха. Кроме того, сотрудники МЧС и МВД ЛНР провели эвакуацию воспитанников детского сада "Журавушка" в прифронтовом Славяносербске, а медицинские работники Луганской республиканской клинической больницы развернули резервные операционные и дополнительные койки для массового поступления условно пострадавших. Также сотрудники МЧС ЛНР в рамках плановых комплексных тренировок сил гражданской защиты провели разминирование электроподстанции в Стаханове. Сотрудники администрации Славяносербского района, МЧС, МВД и Министерства здравоохранения ЛНР района провели эвакуацию пациентов Славяносербского психоневрологического интерната, а координационный штаб Брянки, сотрудники МВД и МЧС - эвакуацию работников администрации города. Кроме того, сотрудники МВД ЛНР задержали лиц, которые условно планировали посредством провокаций дестабилизировать ситуацию в Республике, а медики отработали взаимодействие между медучреждениями ЛНР, оперативно доставив пациентку с пневмонией из Славяносербской центральной районной больницы в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Сотрудники МЧС ЛНР провели обследование водохранилища в Лутугинском районе на наличие опасных предметов. Луганские медики оказали помощь условно пострадавшим в результате артиллерийского обстрела. *к32*с21 мая — Луганск