В ВНУ им. Даля разработали первый украинский электрокар ФОТО



«Ева» «родилась» на Луганщине в Северодонецке — так об изобретении говорит проректор Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля — Алексей Целищев:

«Этим проектом мы занимаемся активно уже полтора года. За это время наша машина превратилась из нарисованной на бумаге вот в такой реальный автомобиль, который мы смогли здесь реализовать. Данный автомобиль был изготовлен из пластика. Кузов изготовлен из пластика. Конструкция-рамная. Это позволяет облегчить массу машины до 850 кг. Вот в этом случае исполнение. Соответственно, запас хода на одном заряде сейчас составляет около 100 километров».

Электромобиль может развивать скорость до 80 километров в час. Скорость ограничена программно. Транспорт можно дооборудовать солнечными батареями на крыше и капоте машины, что позволит подзаряжать основную батарею. Или же увеличить пробег до 500 километров с помощью дополнительной более мощной батареи. Громадське приводит слова ректор да Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля — Ольги Поркуян:

«Мы сегодня представляем всего лишь такую демонстрационную модель, демонстрационный макет этого будущего электромобилю. Но я считаю, что уже это будет таким источником вдохновения для ученых нашего университета, ученых всего нашего региона для того, чтобы разрабатывать, доделывать какие-то детали, те идеи, которые уже заложены в этот электромобиль»

А вот почему электромобиль назвали «EVA», нам по секрету рассказала доктор технических наук Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля — Марина Лория:

«Мы решили дать такое символическое название своему автомобилю». «EWA» — аббревиатура — ELEKTROWAGEN" - (c нем. электромобиль).



Длина электромобиля составляет четыре метра. При этом он имеет абсолютно ровный пол длиной в три метра. Салон создан таким образом, чтобы можно было трансформировать его, и при необходимости использовать людям с инвалидностью. В разработке приняли участие ученые Далевского университета совместно со специалистом из Германии — Виталием Миллером. Он работает на заводе BMW, а вместе с тем — учится в аспирантуре в Восточноукраинском национальном университете в Северодонецке.

«Основной задачей было разработать максимально комфортный автомобиль. Мы считаем, что в будущем будет все равно автоматическая парковка и это не есть основной элемент. Автомобиль должен быть комфортным, удобным, чтобы, если просто проехаться в магазин, человек чувствовал себя комфортно и безопасно».



Автомобиль имеет рамную конструкцию. А его кузов изготовлен из стеклопластика. Кстати, в 1963 году в Северодонецке был создан первый автомобиль со стеклопластиковым кузовом. Его назвали микроавтобусом «Старт» и использовали в съемках известного советского фильма: «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», рассказал заведующий кафедрой международной экономики и туризма Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля Юрий Дьяченко.

«И в крупных университетских центрах украинских. Даже за рубежом только такие разработки ведутся. Понятно, что у нас меньшие возможности. Меньшие финансовые мощности, чем у крупных корпораций за рубежом. Но уровень разработки, то, что она доведена до промышленного образца — это просто действительно впечатляет».

Разработчики хотят, чтобы «Ева» могла конкурировать среди недорогих электрокаров на украинском рынке в сегменте автомобилей стоимостью от 12 тысяч долларов.



Культура - Сегодня, 18:35 103 Первый украинский электромобиль, отвечающий по техническим характеристикам мировым стандартам, изготовили в Северодонецке. Пока это макет, но на нем уже можно прокатиться и оценить возможности нового транспорта. «EVA», именно так назвали свою разработку ученые ВНУ им. Даля, может развить скорость до 80 километров в час и преодолеть расстояние до 100 километров на одной зарядке.«Ева» «родилась» на Луганщине в Северодонецке — так об изобретении говорит проректор Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля — Алексей Целищев:«Этим проектом мы занимаемся активно уже полтора года. За это время наша машина превратилась из нарисованной на бумаге вот в такой реальный автомобиль, который мы смогли здесь реализовать. Данный автомобиль был изготовлен из пластика. Кузов изготовлен из пластика. Конструкция-рамная. Это позволяет облегчить массу машины до 850 кг. Вот в этом случае исполнение. Соответственно, запас хода на одном заряде сейчас составляет около 100 километров».Электромобиль может развивать скорость до 80 километров в час. Скорость ограничена программно. Транспорт можно дооборудовать солнечными батареями на крыше и капоте машины, что позволит подзаряжать основную батарею. Или же увеличить пробег до 500 километров с помощью дополнительной более мощной батареи. Громадське приводит слова ректор да Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля — Ольги Поркуян:«Мы сегодня представляем всего лишь такую демонстрационную модель, демонстрационный макет этого будущего электромобилю. Но я считаю, что уже это будет таким источником вдохновения для ученых нашего университета, ученых всего нашего региона для того, чтобы разрабатывать, доделывать какие-то детали, те идеи, которые уже заложены в этот электромобиль»А вот почему электромобиль назвали «EVA», нам по секрету рассказала доктор технических наук Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля — Марина Лория:«Мы решили дать такое символическое название своему автомобилю». «EWA» — аббревиатура — ELEKTROWAGEN" - (c нем. электромобиль).Длина электромобиля составляет четыре метра. При этом он имеет абсолютно ровный пол длиной в три метра. Салон создан таким образом, чтобы можно было трансформировать его, и при необходимости использовать людям с инвалидностью. В разработке приняли участие ученые Далевского университета совместно со специалистом из Германии — Виталием Миллером. Он работает на заводе BMW, а вместе с тем — учится в аспирантуре в Восточноукраинском национальном университете в Северодонецке.«Основной задачей было разработать максимально комфортный автомобиль. Мы считаем, что в будущем будет все равно автоматическая парковка и это не есть основной элемент. Автомобиль должен быть комфортным, удобным, чтобы, если просто проехаться в магазин, человек чувствовал себя комфортно и безопасно».Автомобиль имеет рамную конструкцию. А его кузов изготовлен из стеклопластика. Кстати, в 1963 году в Северодонецке был создан первый автомобиль со стеклопластиковым кузовом. Его назвали микроавтобусом «Старт» и использовали в съемках известного советского фильма: «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», рассказал заведующий кафедрой международной экономики и туризма Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля Юрий Дьяченко.«И в крупных университетских центрах украинских. Даже за рубежом только такие разработки ведутся. Понятно, что у нас меньшие возможности. Меньшие финансовые мощности, чем у крупных корпораций за рубежом. Но уровень разработки, то, что она доведена до промышленного образца — это просто действительно впечатляет».Разработчики хотят, чтобы «Ева» могла конкурировать среди недорогих электрокаров на украинском рынке в сегменте автомобилей стоимостью от 12 тысяч долларов.Культура - Сегодня, 18:35 103

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