Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Министр труда и соцполитики назвала наиболее востребованные в ЛНР рабочие профессии

Sergey Сегодня, 19:3037Новости
Министр труда и соцполитики назвала наиболее востребованные в ЛНР рабочие профессии


Министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова на прошедшей в Луганске встрече с работниками исполкомов территориальных отделений общественного движения "Мир Луганщине" назвала наиболее востребованные в Республике рабочие профессии."В сфере занятости на сегодняшний день остается большое количество вакансий в сфере здравоохранения и образования. Общее количество вакансий по Республике – это шесть тысяч. Наиболее востребованными являются рабочие профессии такие как: токарь, машинист, электромонтер, швея, слесарь, сантехник", - сказала она.Напомним, Фонд социального страхования на случай безработицы ЛНР с января по середину мая 2021 года трудоустроил более четырех тыс. жителей Республики. *к31*с
21 мая — Луганск

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: