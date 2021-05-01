Министр труда и соцполитики назвала наиболее востребованные в ЛНР рабочие профессии

Министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова на прошедшей в Луганске встрече с работниками исполкомов территориальных отделений общественного движения "Мир Луганщине" назвала наиболее востребованные в Республике рабочие профессии."В сфере занятости на сегодняшний день остается большое количество вакансий в сфере здравоохранения и образования. Общее количество вакансий по Республике – это шесть тысяч. Наиболее востребованными являются рабочие профессии такие как: токарь, машинист, электромонтер, швея, слесарь, сантехник", - сказала она.Напомним, Фонд социального страхования на случай безработицы ЛНР с января по середину мая 2021 года трудоустроил более четырех тыс. жителей Республики. *к31*с21 мая — Луганск