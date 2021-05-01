Синоптики прогнозируют днем 22 мая в ЛНР до 24 градусов тепла

Температура воздуха в Республике 22 мая будет колебаться от 9 градусов выше нуля ночью до 24 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР."С 21:00 21 мая до 21:00 22 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, днем 19-24 градуса тепла", - прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 10-12 градусов, днем – 22-24 градуса тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 9-11 градусов выше нуля ночью и 21-23 градуса тепла днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 10 до 12 градусов тепла ночью и от 22 до 24 градусов выше нуля днем.Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 22 мая метеорологи фиксировали в 2002 году – минус 1,5 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1949 году и составляла плюс 33,8 градуса.По предварительному прогнозу, в следующие дни погоду в Республике будет определять поле повышенного давления. В выходные дни ожидается теплая погода, преимущественно без осадков; в начале рабочей недели влияние атмосферного фронта обусловит кратковременные дожди, местами с грозами; температурный фон существенно не изменится. *к16*к3*c

21 мая — Луганск