Луганский театр на Оборонной представил премьеру рок-концерта (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦАртисты Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной представили премьеру рок-концерта "У шлягеров рока нет давности срока". Об этом передает корреспондент ЛИЦ.В программе прозвучали композиции легендарных групп и известных исполнителей, таких как Bon Jovi, Britney Spears, "AC/DC", "Queen", "Europe", "Scorpions", "Aerosmith", "Roxette", "Status Quo", Gorky Park", "Dire Straits".Постановку осуществил главный режиссер театра, заслуженный артист Украины, народный артист ЛНР Анатолий Яворский, аранжировку композиций написал главный дирижер оркестра театра, заслуженный работник культуры ЛНР Сергей Покрасен.Главреж отметил, что на постановку концерта его вдохновили вокальные возможности артистов."Мы пытаемся на разных концертах экспериментировать с разными жанрами, но чаще уходим либо в народный фолк, либо в мягкую эстраду. А тут решили, по чему бы не слабать рок. Получилось круто", - рассказал он.Яворский уверен, что свои творческие возможности при подготовке концерта расширили не только артисты, но и музыканты симфонического оркестра."Театр – игра, и мы должны играть этими формами, да и зрителям, я думаю, будет интересно увидеть наш театр совсем другим", - отметил он.Дирижер рассказал, что создать "прекрасные аранжировки" песен ему помог "заряд энергии артистов"."Я каждого актера и каждую актрису знаю, знаю, на что они способны, поэтому я писал аранжировку под каждого человека. И я думаю, что у нас будет лучше оригинала!" - подчеркнул композитор.Участница музыкальной постановки актриса Татьяна Лазарева обратила внимание, что "ранее таких концертов в театре на Оборонной не было"."Это необычный формат, это эксперимент, и мы все с огромным удовольствием представляем сегодня зрителю этот рок-концерт. Мы поем золотые баллады, которые на протяжении многих лет являются мировыми хитами, на которых мы все выросли. И наша задача - раскачать сегодня зрителя по полной программе, потому что рок имеет свойство влиять на людей необычным образом – человек раскрывается, становится собой, и это то, чего нам не хватает на сегодняшний день", - сказала она.Очередные показы спектакля состоятся.Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной находится по адресу:.Дополнительную информацию можно получить по телефонам:. *к16*к29*21 мая — Луганск