В Луганске рассказали как фермерам поучить сельхозтехнику в лизинг



В соответствии с документом, право на приобретение сельхозтехники в лизинг имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, которые соответствуют следующим критериям:

удаленность обрабатываемых сельскохозяйственным товаропроизводителем земель от линии соприкосновения не менее 10 км;

отсутствие задолженности по налогам, сборам, другим обязательным платежам, по заработной плате, просроченной кредиторской задолженности перед Аграрным фондом и Региональным аграрным холдингом «ЛНР»;

подтверждение статуса плательщика сельскохозяйственного налога.

Преимущественным правом на приобретение сельхозтехники в лизинг обладают сельскохозяйственные товаропроизводители, имеющие:

не менее 500 гектаров пашни в обработке;

наибольший удельный вес в структуре посевных площадей в 2021 году озимой пшеницы;

наибольший размер чистой прибыли, полученной по результатам хозяйственной деятельности за 2020 год;

наибольший размер чистой прибыли, полученной на 1 га посевных площадей по результатам 2020 года;

наибольшую урожайность озимой пшеницы, полученную за 2020 год.

Лизингодателем сельскохозяйственной техники является РАХ ЛНР.

Постановление вступает в силу со дня его публикации.

Новости Региона - Сегодня, 19:25 144 Очередным постановлением в Луганске утвердили порядок предоставления сельскохозяйственной техники в лизинг аграриям Луганщины в 2021 году.В соответствии с документом, право на приобретение сельхозтехники в лизинг имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, которые соответствуют следующим критериям:удаленность обрабатываемых сельскохозяйственным товаропроизводителем земель от линии соприкосновения не менее 10 км;отсутствие задолженности по налогам, сборам, другим обязательным платежам, по заработной плате, просроченной кредиторской задолженности перед Аграрным фондом и Региональным аграрным холдингом «ЛНР»;подтверждение статуса плательщика сельскохозяйственного налога.Преимущественным правом на приобретение сельхозтехники в лизинг обладают сельскохозяйственные товаропроизводители, имеющие:не менее 500 гектаров пашни в обработке;наибольший удельный вес в структуре посевных площадей в 2021 году озимой пшеницы;наибольший размер чистой прибыли, полученной по результатам хозяйственной деятельности за 2020 год;наибольший размер чистой прибыли, полученной на 1 га посевных площадей по результатам 2020 года;наибольшую урожайность озимой пшеницы, полученную за 2020 год.Лизингодателем сельскохозяйственной техники является РАХ ЛНР.Постановление вступает в силу со дня его публикации.Новости Региона - Сегодня, 19:25 144

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