В Луганске рассказали как фермерам поучить сельхозтехнику в лизинг
Очередным постановлением в Луганске утвердили порядок предоставления сельскохозяйственной техники в лизинг аграриям Луганщины в 2021 году.
В соответствии с документом, право на приобретение сельхозтехники в лизинг имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, которые соответствуют следующим критериям:
удаленность обрабатываемых сельскохозяйственным товаропроизводителем земель от линии соприкосновения не менее 10 км;
отсутствие задолженности по налогам, сборам, другим обязательным платежам, по заработной плате, просроченной кредиторской задолженности перед Аграрным фондом и Региональным аграрным холдингом «ЛНР»;
подтверждение статуса плательщика сельскохозяйственного налога.
Преимущественным правом на приобретение сельхозтехники в лизинг обладают сельскохозяйственные товаропроизводители, имеющие:
не менее 500 гектаров пашни в обработке;
наибольший удельный вес в структуре посевных площадей в 2021 году озимой пшеницы;
наибольший размер чистой прибыли, полученной по результатам хозяйственной деятельности за 2020 год;
наибольший размер чистой прибыли, полученной на 1 га посевных площадей по результатам 2020 года;
наибольшую урожайность озимой пшеницы, полученную за 2020 год.
Лизингодателем сельскохозяйственной техники является РАХ ЛНР.
Постановление вступает в силу со дня его публикации.
Новости Региона - Сегодня, 19:25 144
В соответствии с документом, право на приобретение сельхозтехники в лизинг имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, которые соответствуют следующим критериям:
удаленность обрабатываемых сельскохозяйственным товаропроизводителем земель от линии соприкосновения не менее 10 км;
отсутствие задолженности по налогам, сборам, другим обязательным платежам, по заработной плате, просроченной кредиторской задолженности перед Аграрным фондом и Региональным аграрным холдингом «ЛНР»;
подтверждение статуса плательщика сельскохозяйственного налога.
Преимущественным правом на приобретение сельхозтехники в лизинг обладают сельскохозяйственные товаропроизводители, имеющие:
не менее 500 гектаров пашни в обработке;
наибольший удельный вес в структуре посевных площадей в 2021 году озимой пшеницы;
наибольший размер чистой прибыли, полученной по результатам хозяйственной деятельности за 2020 год;
наибольший размер чистой прибыли, полученной на 1 га посевных площадей по результатам 2020 года;
наибольшую урожайность озимой пшеницы, полученную за 2020 год.
Лизингодателем сельскохозяйственной техники является РАХ ЛНР.
Постановление вступает в силу со дня его публикации.
Новости Региона - Сегодня, 19:25 144
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