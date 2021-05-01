Украина будет вакцинировать жителей неподконтрольных территорий

Минздрав Украины информирует о вакцинации жителей временно неподконтрольных территорий. В скором времени жителей Луганской и Донецкой областей, а также Крыма начнут вакцинировать от коронавируса: приоритет будет даваться лицам старше 65 лет.Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения в Telegram.Как отмечается, партия вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech с 500 тыс. доз, которая прибыла в конце апреля, прошла лабораторный контроль. Эти вакцины начнут развозиться по регионам уже 24 мая.Так, по решению Оперативного штаба, эта партия пойдет на прививки, в том числе, для граждан Украины, которые находятся на временно неподконтрольных территориях. Приоритетно хотят вакцинировать жителей ОРДЛО и Крыма старше 65 лет. Вакцинация будет проходить в пунктах на территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей.Также будут вакцинировать и приоритетные группы:военнослужащие Вооруженных Сил Украины;работники патрульной полиции, Национальной гвардии,Государственной миграционной службы;военнослужащие Государственной службы специальной связи и защиты информации;работники органов прокуратуры;работники топливно-энергетического комплекса;члены официальных делегаций на участие в XXIV зимних Олимпийских и XIII Паралимпийских зимних играх, которые состоятся в феврале 2022 года в г. Пекине, и в ХХІ Дефлимпийских играх, которые состоятся в мае 2022 года в Бразилии;работники санаторно-курортных учреждений.Красота и здоровье - Сегодня, 19:16 385