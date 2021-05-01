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Двое сотрудников Росгвардии погибли в Мурманской области

root Сегодня, 20:4524Новости
Двое сотрудников Росгвардии погибли в Мурманской области
Фото: РИА Новости
В Мурманской области погибли два сотрудника СОБР Росгвардии, сообщили РИА Новости в управлении службы по региону.
Как заявил агентству источник в ведомстве, трагедия произошла во время тренировочных занятий. Росгвардия и СК начали проверку.
"Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников СОБР управления Росгвардии по Мурманской области", — говорится в сообщении пресс-службы.

Родственникам погибших окажут необходимую помощь.

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