Двое сотрудников Росгвардии погибли в Мурманской области

"Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников СОБР управления Росгвардии по Мурманской области", — говорится в сообщении пресс-службы.

Фото: РИА НовостиВ Мурманской области погибли два сотрудника СОБР Росгвардии, сообщили РИА Новости в управлении службы по региону.Как заявил агентству источник в ведомстве, трагедия произошла во время тренировочных занятий. Росгвардия и СК начали проверку.Родственникам погибших окажут необходимую помощь.