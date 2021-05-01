Суд в Киеве оставил Медведчука под домашним арестом

"Коллегия судей постановила: постановление судьи Печерского районного суда Киева от 13 мая 2021 года, которым… применена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 9 июля 2021 года включительно…, оставить без изменений", - сказал председательствующий судья Валерий Лашевич. Трансляция велась на YouTube-канале суда.

"Как я расцениваю сегодняшнее заседание. Безусловно, я, как и мои адвокаты, недоволен решением суда. Потому что наша позиция была принципиальной и последовательной. С учетом тех процессуальных нарушений, которые были допущены стороной обвинения, на наш взгляд, необходимо было принять решение об отмене избранной в отношении меня меры пресечения", — сказал Медведчук.

Фото: РИА НовостиКиевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, передает РИА Новости.Киевский апелляционный суд в пятницу рассматривал апелляционные жалобы защиты и обвинения на круглосуточный домашний арест Медведчука. Адвокаты просили отменить эту меру пресечения, прокуроры настаивали на содержании под стражей с альтернативой залога в более 10 миллионов долларов.Таким образом, апелляционные жалобы защиты и обвинения не были удовлетворены. Также суд отказался отпустить Медведчука под поручительство 26 депутатов Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь".Решение окончательное и обжалованию не подлежит.Медведчук заявил, что не доволен решением суда и намерен "бороться дальше".По его словам, адвокаты вместе с ним нацелены на борьбу и будут продолжать ее. Медведчук сказал, что вместе со своими защитниками будет делать все возможное, чтобы доказать безосновательность и необъективность доказательств, которые представила суду сторона обвинения.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.