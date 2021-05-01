Зеленский продлил санкции против граждан и компаний из России

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа, который опубликован на сайте офиса президента.

Фото: ReutersПрезидент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о бессрочном продлении санкций в отношении глав Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также главы Крыма Сергея Аксенова и ряда граждан РФ, передает РИА Новости.Четырнадцатого мая секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял о продлении санкций в отношении ряда граждан РФ, Украины и российских компаний.В дополнении к документу указывается перечень лиц, в отношении которых продлеваются ограничения. Среди них оказались Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Сергей Аксенов, а также ряд граждан РФ, среди которых профессор МГИМО МИД РФ Евгений Воронин, основатель ТОВ "Корпорация Парус" Алексей Федоренко, основатель ТОВ "1С" Борис Нуралиев и ряд других граждан.Санкции, введенные против глав Крыма, ЛНР и ДНР, включают в себя блокирование украинскими интернет-провайдерами доступа к веб-ресурсам, представляющим данные регионы.Кроме того, Зеленский продлил на три года санкций против некоторых российских юрлиц.В список попали 138 российских и украинских юридических лиц.Специальные экономические меры коснутся и СМИ, в частности МИА "Россия сегодня", телекомпании НТВ, Первого канала, Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, телерадиокомпании Вооруженных сил "Звезда", Общественного телевидения России, газеты "Московский комсомолец". Действие ограничений продлили и против компаний "Вебмани.ру", "Вебмани.Юэй", "Яндекс", "Яндекс.Украина" и других.