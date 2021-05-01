Dire Straits, Queen, Aerosmith и Бритни Спирс на одной сцене в Луганске



В программе прозвучали композиции легендарных групп и известных исполнителей, таких как Bon Jovi, Britney Spears, «AC/DC», «Queen», «Europe», «Scorpions», «Aerosmith», «Roxette», «Status Quo», «Gorky Park», «Dire Straits».

Постановку осуществил главный режиссер театра, заслуженный артист Украины Анатолий Яворский, аранжировку композиций написал главный дирижер оркестра театра, заслуженный работник культуры Луганска Сергей Покрасен.

Яворский отметил, что на постановку концерта его вдохновили вокальные возможности артистов театра.

«Мы пытаемся на разных концертах экспериментировать с разными жанрами, но чаще уходим либо в народный фолк, либо в мягкую эстраду. А тут решили, почему бы не слабать рок. Получилось круто», — рассказал он.

Главный режиссёр уверен, что свои творческие возможности при подготовке концерта расширили не только артисты, но и музыканты симфонического оркестра.

«Театр — игра, и мы должны играть этими формами, да и зрителям, я думаю, будет интересно увидеть наш театр совсем другим», — отметил он.

Дирижер оркестра и автор аранжировок поделился, что создать «прекрасные аранжировки» песен ему помог «заряд энергии артистов».

«Я каждого актера и каждую актрису знаю, знаю, на что они способны, поэтому я писал аранжировку под каждого человека. И я думаю, что у нас будет лучше оригинала!» — подчеркнул композитор.

Участница музыкальной постановки актриса Татьяна Лазарева обратила внимание, что «ранее таких концертов в театре на Оборонной не было».

«Это необычный формат, это эксперимент, и мы все с огромным удовольствием представляем сегодня зрителю этот рок-концерт. Мы поем золотые баллады, которые на протяжении многих лет являются мировыми хитами, на которых мы все выросли. И наша задача — раскачать сегодня зрителя по полной программе, потому что рок имеет свойство влиять на людей необычным образом — человек раскрывается, становится собой, и это то, чего нам не хватает на сегодняшний день», — сказала она.

Следующие показы спектакля состоятся 22 и 23 мая в 15:00.

Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной находится по адресу: Луганск, улица Оборонная, 11.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +38 (0642) 92 11 77, +38 (0642) 92 11 81, +38 (0642) 92 11 83. Афиша - Сегодня, 22:04 141 Артисты Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной представили публике рок-концерт «У шлягеров рока нет давности срока».В программе прозвучали композиции легендарных групп и известных исполнителей, таких как Bon Jovi, Britney Spears, «AC/DC», «Queen», «Europe», «Scorpions», «Aerosmith», «Roxette», «Status Quo», «Gorky Park», «Dire Straits».Постановку осуществил главный режиссер театра, заслуженный артист Украины Анатолий Яворский, аранжировку композиций написал главный дирижер оркестра театра, заслуженный работник культуры Луганска Сергей Покрасен.Яворский отметил, что на постановку концерта его вдохновили вокальные возможности артистов театра.«Мы пытаемся на разных концертах экспериментировать с разными жанрами, но чаще уходим либо в народный фолк, либо в мягкую эстраду. А тут решили, почему бы не слабать рок. Получилось круто», — рассказал он.Главный режиссёр уверен, что свои творческие возможности при подготовке концерта расширили не только артисты, но и музыканты симфонического оркестра.«Театр — игра, и мы должны играть этими формами, да и зрителям, я думаю, будет интересно увидеть наш театр совсем другим», — отметил он.Дирижер оркестра и автор аранжировок поделился, что создать «прекрасные аранжировки» песен ему помог «заряд энергии артистов».«Я каждого актера и каждую актрису знаю, знаю, на что они способны, поэтому я писал аранжировку под каждого человека. И я думаю, что у нас будет лучше оригинала!» — подчеркнул композитор.Участница музыкальной постановки актриса Татьяна Лазарева обратила внимание, что «ранее таких концертов в театре на Оборонной не было».«Это необычный формат, это эксперимент, и мы все с огромным удовольствием представляем сегодня зрителю этот рок-концерт. Мы поем золотые баллады, которые на протяжении многих лет являются мировыми хитами, на которых мы все выросли. И наша задача — раскачать сегодня зрителя по полной программе, потому что рок имеет свойство влиять на людей необычным образом — человек раскрывается, становится собой, и это то, чего нам не хватает на сегодняшний день», — сказала она.Следующие показы спектакля состоятсяЛуганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной находится по адресу:Дополнительную информацию можно получить по телефонам:. Афиша - Сегодня, 22:04 141

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