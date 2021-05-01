Прогноз погоды в Луганске на 22 мая
В Луганске в среду 22 мая, переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью +9 +13ºС, днем +23 +25ºС. Ветер северо-восточный 7-12 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была зарегистрирована +33,8ºС в 1949 году;
минимальная -1,5 ºС в 2002 году.
Народный календарь: 22 мая почитается память святителя Николая. Больше всего в народе этот праздник известен под названием Никола Вешний. Оба Николы — и Зимний (19 декабря), и Вешний — погоду устанавливают. «Никола Вешний — с теплом, Николай Зимний — с морозом». Этим днем знаменуется конец весны и начало предлетья (с 22 мая до 10 июня). На Николу могут быть грозы, дожди: «Дождь в мае хлеба поднимает».
Погода в Луганске - Сегодня, 21:55 89
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью +9 +13ºС, днем +23 +25ºС. Ветер северо-восточный 7-12 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была зарегистрирована +33,8ºС в 1949 году;
минимальная -1,5 ºС в 2002 году.
Народный календарь: 22 мая почитается память святителя Николая. Больше всего в народе этот праздник известен под названием Никола Вешний. Оба Николы — и Зимний (19 декабря), и Вешний — погоду устанавливают. «Никола Вешний — с теплом, Николай Зимний — с морозом». Этим днем знаменуется конец весны и начало предлетья (с 22 мая до 10 июня). На Николу могут быть грозы, дожди: «Дождь в мае хлеба поднимает».
Погода в Луганске - Сегодня, 21:55 89
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