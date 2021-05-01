Концерт памяти народного артиста ЛНР Юрия Дерского прошел в столичном русском драмтеатре (ФОТО)

Концерт памяти народного артиста ЛНР, заслуженного деятеля искусств Украины, профессора Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского композитора Юрия Дерского состоялся в Луганском академическом русском драматическом театре (ЛАРДТ) имени Павла Луспекаева. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР со ссылкой на ЛГАКИ.Концерт прошел при поддержке главы ЛНР Леонида Пасечника и МКСМ ЛНР. Идея таким образом почтить память известного музыканта принадлежала ректору академии имени Матусовского Валерию Филиппову и сыну артиста Максиму Дерскому."Из музыки, написанной Юрием Дерским за без малого четыре десятка лет яркой и красивой творческой биографии, сын выбрал два десятка песен. Сегодня Максим Дерский убедительно доказал, что он не просто сын своего знаменитого отца, а отличный музыкант, вокалист, музыкальный менеджер. Значительную часть концерта он провел на сцене: пел, играл, говорил с залом, обнажал душу…" – рассказали в академии.Сын композитора отметил, что в его в музыкальной карьере был перерыв."И возможно, я бы не вернулся на сцену, если бы не случилось то, что случилось. И если бы не почувствовал, что обязан продолжать делать то, что делал отец. Чтобы мои дети гордились мною так же, как я горжусь им. Мне бы очень хотелось, чтобы ему понравилось все, что здесь происходит сегодня", – сказал Дерский-младший.Песни композитора в ходе концерта исполнили его коллеги и ученики, преподаватели кафедры музыкального искусства эстрады, которой он руководил 18 лет: исполняющая обязанности заведующей Дарья Серджан, Александр Макаров, Ольга Герман, Лилия Назаренко, а также поп-группа "Собор", Фабрика детской песни "Бон-Бон", Лора Суперфин и Игорь Тальков-младший.Концерт завершила одна из самых известных песен Дерского "Воронье"."Солировал сын композитора, а к его музыкантам присоединился министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров. Сам Юрий Дерский весь вечер тоже был на сцене: на большом экране, в архивном видео с концертов разных лет. Видел все, что происходило в зале, подпевал", – рассказали в ЛГАКИ.В вузе добавили, что зал столичного драмтеатра был заполнен."Зрителям концерт очень понравился. А это значит, что люди будут знать и любить музыку Дерского. И в ней он продолжит быть", – отметили в академии.Напомним, церемония открытия мемориальной доски народному артисту ЛНР композитору Юрию Дерскому сегодня состоялась в ЛГАКИ имени Матусовского, где работал выдающийся музыкант.Юрий Дерский родился 8 мая 1962 года в Луганске. Он являлся автором музыки к более чем 400 песням и знаковых для ЛНР произведений: гимнов Республики, Краснодона, молодежи Луганщины; рок-оперы "Распятая юность", созданной к 70-летию образования советской подпольной антифашистской комсомольской молодежной организации "Молодая гвардия".Дерский работал художественным и музыкальным руководителем первой в СССР классик-рок группы "Альма-матер", фольк-группы "Россы", шоу-группы "Привет" Луганской и Донецкой областных филармоний, артистом "Москонцерта", группы Олега Газманова "Эскадрон", аранжировщиком студии народного артиста СССР Валерия Леонтьева.В 1995 году Дерский основал в Луганске театр эстрады "Форте Маэстро" и студию "Центр Д". Уже в новом столетии – фольк-проект "Собор", фабрику детской песни "БОН-БОН". С 2002 года – бессменный заведующий кафедрой музыкального искусства эстрады ЛГАКИ.Скончался народный артист ЛНР 5 октября на 59-м году жизни. Глава ЛНР Леонид Пасечник посмертно наградил композитора медалью "За верность долгу". *к2*к29*т

21 мая — Луганск