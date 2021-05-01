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Курс валют в Луганске на 22 мая

bot Сегодня, 05:1516Новости
Курс валют в Луганске на 22 мая
Государственный банк информирует о том, что с 22 мая 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США 73,5803 рубля
1 ЕВРО 89,9446 рублей
10 украинских гривен 26,7900 рублей
Вчера, 21 мая, курс основных валют были такими:
1 доллар США 73,6007 рублей
1 ЕВРО 89,7708 рублей
10 украинских гривен 26,7982 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 79

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