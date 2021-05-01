ПФ не будет принимать с 25 по 27 мая
В Пенсионном фонде сообщили, что приостановят приём жителей с 25 по 27 мая.
— Согласно распоряжению Правительства ЛНР от 21 мая 2021 года № 468-р/21, на период с 25 по 27 мая приём граждан приостановлен и будет возобновлён с 28 мая по всем направлениям деятельности, — говорится в сообщении.
Телефоны горячих линий ведомства будут работать в обычном режиме.
Экономика - Сегодня, 06:00 84
— Согласно распоряжению Правительства ЛНР от 21 мая 2021 года № 468-р/21, на период с 25 по 27 мая приём граждан приостановлен и будет возобновлён с 28 мая по всем направлениям деятельности, — говорится в сообщении.
Телефоны горячих линий ведомства будут работать в обычном режиме.
Экономика - Сегодня, 06:00 84
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