Отключение электроснабжения в Луганске 24 мая
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 24 мая будут временно отключать от электричества некоторые дома Жовтневого и Каменнобродского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Жовтневом районе без электричества останутся:
квартал, 60 лет Образования СССР, 3, 4, 5, 6.
Электроснабжение в Каменнобродском районе будет отсутствовать:
переулок 1-й Балтийский, 4-79;
переулок 2-й Балтийский, 1-56;
переулок 3-й Балтийский, 41-45а;
тупик Северный, 1-30.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 07:00 94
В Жовтневом районе без электричества останутся:
квартал, 60 лет Образования СССР, 3, 4, 5, 6.
Электроснабжение в Каменнобродском районе будет отсутствовать:
переулок 1-й Балтийский, 4-79;
переулок 2-й Балтийский, 1-56;
переулок 3-й Балтийский, 41-45а;
тупик Северный, 1-30.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 07:00 94
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