Отключение электроснабжения в Луганске 24 мая

Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 24 мая будут временно отключать от электричества некоторые дома Жовтневого и Каменнобродского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).



В Жовтневом районе без электричества останутся:

квартал, 60 лет Образования СССР, 3, 4, 5, 6.

Электроснабжение в Каменнобродском районе будет отсутствовать:

переулок 1-й Балтийский, 4-79;

переулок 2-й Балтийский, 1-56;

переулок 3-й Балтийский, 41-45а;

тупик Северный, 1-30.

Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 07:00 94