Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

В Луганске разрешили проведение праздника «Последнего звонка»

verter Сегодня, 08:450Новости
В Луганске разрешили проведение праздника «Последнего звонка»
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) в Луганске разрешила проведение праздника Последнего звонка в образовательных учреждениях города и региона со строгим соблюдением требований по профилактике СOVID-19.
«Поддержать проведение праздника Последнего звонка на открытом воздухе, со строгим соблюдением Указов Главы Луганской Народной Республики, требований ЧСПК (таких как масочный режим, социальная дистанции и другие)», — говорится в протоколе заседания ЧСПК. Культура - Сегодня, 08:00 142

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: