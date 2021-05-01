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В Луганском театре им Луспекаева готовятся к премьере

verter Сегодня, 09:300Новости
В Луганском театре им Луспекаева готовятся к премьере

Луганский академический русский драматический театр имени Павла Луспекаева приступил к подготовке нового спектакля по пьесе Чехова «Иванов». Об этом 21 мая сообщили в учреждение культуры.
— В нашем театре начинается подготовка нового спектакля по пьесе Чехова «Иванов». Состоялась читка пьесы, и уже с первых моментов началась живая дискуссия о восприятии каждого персонажа, о значимости происходящих событий, о скрытом в диалогах подтексте, — рассказали в театре.
Режиссёром-постановщиком спектакля стал режиссёр из России Бари Салимов, который ранее поставил спектакль «Игроки» по мотивам пьесы Гоголя. — Режиссёр-постановщик делает заявку на то, что в этом спектакле будут ломаться устоявшиеся стереотипы и нам предстоит увидеть совершенно оригинальное режиссёрское решение, — говорится в сообщении.
Культура - Сегодня, 09:02 91

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