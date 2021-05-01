Руководители луганских школ оценили эффективность методики Базарного (ФОТО)
Руководители луганских школ оценили эффективность методики Базарного
Руководители луганских школ оценили эффективность методики Базарного
Руководители луганских школ оценили эффективность методики Базарного
Руководители луганских школ оценили эффективность методики Базарного
Руководители луганских школ оценили эффективность методики Базарного
Руководители луганских школ оценили эффективность методики Базарного
Руководители луганских школ оценили эффективность методики Базарного
Руководители луганских школ оценили эффективность методики Базарного
Руководители луганских школ оценили эффективность методики Базарного
Руководители луганских школ оценили эффективность методики Базарного
Руководители луганских школ оценили эффективность методики Базарного
Руководители луганских школ оценили эффективность методики Базарного
Руководители луганских школ оценили эффективность методики Базарного
Руководители луганских школ оценили эффективность методики Базарного
Директоры луганской гимназии № 30 и школы № 17 Лина Вокалова и Вадим Благушин рассказали ЛИЦ об опыте внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, разработанных российским ученым, врачом, педагогом-новатором Владимиром Базарным.Первые в ЛНР классы, обучение в которых осуществляется по системе Базарного, открылись в двух луганских общеобразовательных учреждениях в 2017 году. К настоящему времени учащиеся в них дети завершают этап начального образования. Одними из основных элементов системы Базарного являются смена динамических поз, позволяющая укрепить позвоночник школьника (часть урока ученик сидит за партой, а другую - стоит за конторкой); разминки и упражнения на мышечно-телесную и зрительную координацию, для этого используются расположенные на потолке зрительные траектории и офтальмотренажеры "Бегущие огоньки"; движение наглядного учебного материала и выполнение заданий, активизирующих детей; параллельное обучение мальчиков и девочек и ряд других.Вместе с педагогами в реализации здоровьесберегающих технологий принимают участие специалисты Луганского государственного педагогического университета, Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки и офтальмологического центра.РАЗНОЕ ВОСПРИЯТИЕДиректор луганской гимназии № 30 рассказала, что первые попытки внедрения системы Базарного были предприняты учреждением в 2014 году в восьмом классе и сразу же дали положительные результаты. "Четыре года назад мы начали с начальной школы. Но на восьмом и девятом классе мы уже увидели определенные плюсы: мальчики поняли, что не спрячутся за спинами девочек, списывать не у кого, поэтому активизировались в учебной деятельности. Девочки, которые стеснялись мальчиков, стали раскрываться, больше проявлять себя", - отметила Вокалова.Она обратила внимание на то, что система Базарного предполагает "не раздельное, а именно параллельное обучение мальчиков и девочек". Учащиеся общаются на переменах, прогулках, занимаясь в группах продленного дня, творческих кружках, или во время подготовки различных тематических мероприятий."У них абсолютно разное восприятие материала. Дается задание мальчикам - они услышали и сразу выполняют. Девочкам приходилось объяснять несколько раз, что и как выполнять. Для девочек, казалось бы, больше характерны гуманитарные направления - чтение стихотворений, театрализация, но у нас и мальчики проявили к этому интерес, - рассказала руководитель учреждения. - Кроме того, сравнивая со смешанными классами, мы видим, что при параллельном обучении среди мальчиков больше отличников. В смешанных классах большинство отличников - это девочки".Проведенное психологом гимназии исследование доказало, что в классах с параллельным обучением усвояемость материала выше. При этом 85% учащихся в них мальчиков имеют положительную мотивацию к обучению.Вокалова констатировала, что эффективность здоровьесберегающих технологий Базарного, в частности, подтвердилась сохранением у детей правильной осанки. "Мы заметили, что мальчики и девочки у нас очень подросли. То, что говорил Базарный: у них нет сгорбленного состояния, нет искривления позвоночника - это достигается сменой положений во время уроков. Они стали уже в рост с учителем, и мальчики, и девочки", - добавила она.ЭНЕРГИЧНЕЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНЕЕКлассный руководитель четвертого класса гимназии, в котором обучаются девочки, Ирина Волкова рассказала, что для профилактики болезней позвоночника некоторые дети занимаются за партами-конторками и дома."Ребенок от этого не так устает. 15 минут дети работают сидя и 15 минут - стоя. На уроках это отлажено и четко, - отметила она. - Как только слышен звонок, девочки меняют положение и продолжается работа. Дети более энергичны и эмоциональны. Кроме того, каждый день проводится очень много физминуток. У нас есть массажные коврики, на которых выполняются зарядки. Если, например, устала рука писать, у нас есть мешочки с природным материалом, мы можем их потереть, чтобы избавиться от напряжения".Учитель подчеркнула, что благодаря системе Базарного педагоги выработали новые подходы к детям."В смешанном классе приходится работать, можно сказать, на мальчика-девочку. То есть, я должна изложить материал так, чтобы его поняли и мальчики, и девочки. Но мы поняли, что девочкам для выполнения какого-либо задания требуется четкий алгоритм, поэтому разъяснять его приходится дольше. Мальчики же в этом время начинают баловаться, им не сидится. Конечно, сейчас, я уже точно знаю, где с девочками можно сэкономить время, а где нужно остановиться дольше", - добавила педагог.СОХРАНИТЬ РЕБЕНКУ ЗДОРОВЬЕДиректор луганской школы № 17 рассказал, что инициатива о внедрении в образовательный процесс системы Базарного поступила от родителей одного из учащихся. При этом часть родительской общественности, как и в гимназии № 30, изначально отнеслась к идее скептически, в основном из-за параллельного обучения."Мы всегда стараемся совершенствоваться в своей работе и обнаружили, что одним из наиболее проблемных мест в образовательном процессе является здоровье детей. Система построена так, чтобы насытить детей знаниями. Сейчас уже стало ясно, что она несовершенна, - отметил директор. - Нам повезло, что у нас в школе хорошая связь с родительской общественностью. Октай Осадович Дадашов возглавляет наш родительский комитет, и он был первым, кто пришел и поделился со мной этой методикой. Я начал детально изучать эту технологию, и она начинала мне нравится все больше и больше. Она не затрагивает суть образования, а направлена на то, чтобы сохранить ребенку здоровье".Благушин рассказал, что реализация методики создала условия для предотвращения так называемых школьно-обусловленных заболеваний у детей, которые возникают из образовательной перегрузки, стресса, нарушений условий учебного процесса и режима питания. Самые распространенные из них - близорукость, искривление позвоночника, гастрит. "Ребенок развивается, растет, когда двигается. Ему нужен свежий воздух, постоянная активность. К примеру, когда дети возвращаются в школу после летних каникул, они становятся заметно выше. Потому что все это время он не сидел на месте, а бегал, прыгал, подтягивался, гулял. Чтобы дать ребенку знания, необязательно его прикрепить к столу", - подчеркнул руководитель учреждения.Он добавил, что при параллельном обучении мальчиков и девочек уделяется особое внимание их психофизиологическим особенностям. Как результат, дети более уважительно относятся друг к другу, ответственнее подходят к занятиям."Мы провели в четвертом классе итоговую контрольную работу по математике и были удивлены: класс мальчиков написал ее лучше. В смешанных классах с начальной школы девочки зачастую "задавливают" мальчиков, большинство из которых не хотят соперничать с ними и сразу сдаются. Они прячутся за ее спиной, списывают. И это выливается в безответственность мужчин в будущем", - пояснил директор школы.Реализация методики Базарного в гимназии № 30 и школе № 17 продолжится в среднем звене, при этом последняя планирует сделать класс мальчиков кадетским, а в старшей школе будет создан уже второй класс с пожарно-спасательной направленностью. Оба учреждения продолжают обмениваться опытом с разработчиком технологий для достижения новых положительных результатов.Ранее в Минобразования ЛНР сообщали, что здоровьесберегающие технологии, разработанные Базарным, применяются в 85 классах общеобразовательных школ Республики. *к32*с
22 мая — Луганск
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