Руководители луганских школ оценили эффективность методики Базарного (ФОТО)

Директоры луганской гимназии № 30 и школы № 17 Лина Вокалова и Вадим Благушин рассказали ЛИЦ об опыте внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, разработанных российским ученым, врачом, педагогом-новатором Владимиром Базарным.Первые в ЛНР классы, обучение в которых осуществляется по системе Базарного, открылись в двух луганских общеобразовательных учреждениях в 2017 году. К настоящему времени учащиеся в них дети завершают этап начального образования. Одними из основных элементов системы Базарного являются, позволяющая укрепить позвоночник школьника (часть урока ученик сидит за партой, а другую - стоит за конторкой);на мышечно-телесную и зрительную координацию, для этого используются расположенные на потолке зрительные траектории и офтальмотренажеры "Бегущие огоньки";и выполнение заданий, активизирующих детей;мальчиков и девочек и ряд других.Вместе с педагогами в реализации здоровьесберегающих технологий принимают участие специалисты Луганского государственного педагогического университета, Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки и офтальмологического центра.РАЗНОЕ ВОСПРИЯТИЕДиректор луганской гимназии № 30 рассказала, что первые попытки внедрения системы Базарного были предприняты учреждением в 2014 году в восьмом классе и сразу же дали положительные результаты. "Четыре года назад мы начали с начальной школы. Но на восьмом и девятом классе мы уже увидели определенные плюсы: мальчики поняли, что не спрячутся за спинами девочек, списывать не у кого, поэтому активизировались в учебной деятельности. Девочки, которые стеснялись мальчиков, стали раскрываться, больше проявлять себя", - отметила Вокалова.Она обратила внимание на то, что система Базарного предполагает "не раздельное, а именно параллельное обучение мальчиков и девочек". Учащиеся общаются на переменах, прогулках, занимаясь в группах продленного дня, творческих кружках, или во время подготовки различных тематических мероприятий."У них абсолютно разное восприятие материала. Дается задание мальчикам - они услышали и сразу выполняют. Девочкам приходилось объяснять несколько раз, что и как выполнять. Для девочек, казалось бы, больше характерны гуманитарные направления - чтение стихотворений, театрализация, но у нас и мальчики проявили к этому интерес, - рассказала руководитель учреждения. - Кроме того, сравнивая со смешанными классами, мы видим, что при параллельном обучении среди мальчиков больше отличников. В смешанных классах большинство отличников - это девочки".Проведенное психологом гимназии исследование доказало, что в классах с параллельным обучением усвояемость материала выше. При этом 85% учащихся в них мальчиков имеют положительную мотивацию к обучению.Вокалова констатировала, что эффективность здоровьесберегающих технологий Базарного, в частности, подтвердилась сохранением у детей правильной осанки. "Мы заметили, что мальчики и девочки у нас очень подросли. То, что говорил Базарный: у них нет сгорбленного состояния, нет искривления позвоночника - это достигается сменой положений во время уроков. Они стали уже в рост с учителем, и мальчики, и девочки", - добавила она.ЭНЕРГИЧНЕЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНЕЕКлассный руководитель четвертого класса гимназии, в котором обучаются девочки, Ирина Волкова рассказала, что для профилактики болезней позвоночника некоторые дети занимаются за партами-конторками и дома."Ребенок от этого не так устает. 15 минут дети работают сидя и 15 минут - стоя. На уроках это отлажено и четко, - отметила она. - Как только слышен звонок, девочки меняют положение и продолжается работа. Дети более энергичны и эмоциональны. Кроме того, каждый день проводится очень много физминуток. У нас есть массажные коврики, на которых выполняются зарядки. Если, например, устала рука писать, у нас есть мешочки с природным материалом, мы можем их потереть, чтобы избавиться от напряжения".Учитель подчеркнула, что благодаря системе Базарного педагоги выработали новые подходы к детям."В смешанном классе приходится работать, можно сказать, на мальчика-девочку. То есть, я должна изложить материал так, чтобы его поняли и мальчики, и девочки. Но мы поняли, что девочкам для выполнения какого-либо задания требуется четкий алгоритм, поэтому разъяснять его приходится дольше. Мальчики же в этом время начинают баловаться, им не сидится. Конечно, сейчас, я уже точно знаю, где с девочками можно сэкономить время, а где нужно остановиться дольше", - добавила педагог.СОХРАНИТЬ РЕБЕНКУ ЗДОРОВЬЕДиректор луганской школы № 17 рассказал, что инициатива о внедрении в образовательный процесс системы Базарного поступила от родителей одного из учащихся. При этом часть родительской общественности, как и в гимназии № 30, изначально отнеслась к идее скептически, в основном из-за параллельного обучения."Мы всегда стараемся совершенствоваться в своей работе и обнаружили, что одним из наиболее проблемных мест в образовательном процессе является здоровье детей. Система построена так, чтобы насытить детей знаниями. Сейчас уже стало ясно, что она несовершенна, - отметил директор. - Нам повезло, что у нас в школе хорошая связь с родительской общественностью. Октай Осадович Дадашов возглавляет наш родительский комитет, и он был первым, кто пришел и поделился со мной этой методикой. Я начал детально изучать эту технологию, и она начинала мне нравится все больше и больше. Она не затрагивает суть образования, а направлена на то, чтобы сохранить ребенку здоровье".Благушин рассказал, что реализация методики создала условия для предотвращения так называемых школьно-обусловленных заболеваний у детей, которые возникают из образовательной перегрузки, стресса, нарушений условий учебного процесса и режима питания. Самые распространенные из них - близорукость, искривление позвоночника, гастрит. "Ребенок развивается, растет, когда двигается. Ему нужен свежий воздух, постоянная активность. К примеру, когда дети возвращаются в школу после летних каникул, они становятся заметно выше. Потому что все это время он не сидел на месте, а бегал, прыгал, подтягивался, гулял. Чтобы дать ребенку знания, необязательно его прикрепить к столу", - подчеркнул руководитель учреждения.Он добавил, что при параллельном обучении мальчиков и девочек уделяется особое внимание их психофизиологическим особенностям. Как результат, дети более уважительно относятся друг к другу, ответственнее подходят к занятиям."Мы провели в четвертом классе итоговую контрольную работу по математике и были удивлены: класс мальчиков написал ее лучше. В смешанных классах с начальной школы девочки зачастую "задавливают" мальчиков, большинство из которых не хотят соперничать с ними и сразу сдаются. Они прячутся за ее спиной, списывают. И это выливается в безответственность мужчин в будущем", - пояснил директор школы.Реализация методики Базарного в гимназии № 30 и школе № 17 продолжится в среднем звене, при этом последняя планирует сделать класс мальчиков кадетским, а в старшей школе будет создан уже второй класс с пожарно-спасательной направленностью. Оба учреждения продолжают обмениваться опытом с разработчиком технологий для достижения новых положительных результатов.Ранее в Минобразования ЛНР сообщали, что здоровьесберегающие технологии, разработанные Базарным, применяются в 85 классах общеобразовательных школ Республики. *к32*с22 мая — Луганск