Рынок недвижимости в Луганске. Эксперт рассказал о количестве сделок
О том, что сегодня происходит с рынком недвижимочти в Луганске и сколько поступает заявок на подачу документов в Луганске, рассказал начальник отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации департамента государственной регистрации «Министерства юстиции «ЛНР»» Владислав Левищев.
Левидев уверил, что согласно количеству регистрационных действий, рынок недвижимости в Луганске стремительно развивается.
«В разных районах и городах области это количество различное, зависит от спроса и предложения на недвижимость в отдельно взятом населенном пункте. При этом максимальная запись на подачу документов наблюдается в городах Луганск и Свердловск».
По его словам, отдел государственной регистрации прав на недвижимость в городе Луганске в рабочий месяц совершает до полутора тысяч регистрационных действий, в городе Свердловске — до полутысячи.
Напомним, в Донецке на днях началась опечатка квартир признанных бесхозными.
Экономика - Сегодня, 11:15 10025
Левидев уверил, что согласно количеству регистрационных действий, рынок недвижимости в Луганске стремительно развивается.
«В разных районах и городах области это количество различное, зависит от спроса и предложения на недвижимость в отдельно взятом населенном пункте. При этом максимальная запись на подачу документов наблюдается в городах Луганск и Свердловск».
По его словам, отдел государственной регистрации прав на недвижимость в городе Луганске в рабочий месяц совершает до полутора тысяч регистрационных действий, в городе Свердловске — до полутысячи.
Напомним, в Донецке на днях началась опечатка квартир признанных бесхозными.
Экономика - Сегодня, 11:15 10025
Метки: {keywords}