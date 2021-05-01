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В Японии призвали дать отпор России в Арктике

Sergey Сегодня, 11:459Новости
В Японии призвали дать отпор России в Арктике
Фото: ИА Новости / © Павел Львов
Япония должна помешать действиям России в Арктике. Такое мнение содержится в редакционной статье, опубликованной японским изданием "Нихон кэйдзай", передает РИА Новости.
Авторы материала утверждают, что Россия пытается установить выгодные для себя правила судоходства по Северному морскому пути, чего нельзя допустить ни в коем случае. Поведение официальной Москвы в статье называется "агрессивным".
Россия, полагают журналисты, не имеет права "приватизировать" Севморпуть. От Японии, считают автор, требуется самое активное участие в процессах, происходящих в регионе.
"Мир должен стремиться к установлению на арктических просторах такого верховенства закона, который отвечал бы законным интересам как прибрежных государств, лежащих в Северном ледовитом океане, так и пользователей пролегающих здесь морских путей", - гласит статья.

Северный морской путь — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком; российским законодательством определен как "исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике".
Ранее, 20 мая, председательство в Арктическом совете на два года перешло от Исландии к России. В этой связи глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал рассматривать регион как территорию мира и стабильности.

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