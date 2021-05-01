В Луганском регионе возобновляют бесплатные кинопоказы
К Международному дню защиты детей активисты проекта «Молодая Гвардия» проведут бесплатные кинопоказы в отдалённых городах и посёлках. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе общественного движения.
Кинопоказы пройдут в восьми отдалённых населённых пунктах ЛНР, это будут популярные и интересные мультфильмы.
Также для посетителей мобильного кинотеатра запланировано чаепитие с конфетами и печеньем. Приглашаются на просмотры мультфильмов все желающие. В связи с действием на территории республики мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на показах наличие средств индивидуальной защиты обязательно.
Расписание мобильного кинотеатра «Мир кино»:
22 мая 11.00 в посёлке Калиново в Клубе «Россия» состоится показ мультфильма «Иван Царевич и серый волк» (2019)
14.30 в посёлке Золотое-5 в ДК имени Островского состоится показ мультфильма «Босс-молокосос» (2017)
29 мая 11.00 в городе Алмазная состоится показ мультфильма «Князь Владимир» (2004)
14.30 в городе Ирмино состоится показ мультфильма «Три богатыря и наследница престола» (2018)
30 мая 11.00 в посёлке Сабовка состоится показ мультфильма «Аисты» (2016)
14.00 в посёлке Замковка состоится показ мультфильма «Аисты» (2016)
1 июня 11.00 в селе Красный луч (Славяносербск) состоится показ мультфильма «Три богатыря и наследница престола» (2018)
14.30 в селе Степовое состоится показ мультфильма «Конь Юлий и большие скачки» (2020).
Культура - Сегодня, 11:57 2
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