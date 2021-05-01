В Луганском регионе возобновляют бесплатные кинопоказы

К Международному дню защиты детей активисты проекта «Молодая Гвардия» проведут бесплатные кинопоказы в отдалённых городах и посёлках. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе общественного движения.Кинопоказы пройдут в восьми отдалённых населённых пунктах ЛНР, это будут популярные и интересные мультфильмы.Также для посетителей мобильного кинотеатра запланировано чаепитие с конфетами и печеньем. Приглашаются на просмотры мультфильмов все желающие. В связи с действием на территории республики мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции,в Клубе «Россия» состоится показ мультфильма «Иван Царевич и серый волк» (2019)в ДК имени Островского состоится показ мультфильма «Босс-молокосос» (2017)состоится показ мультфильма «Князь Владимир» (2004)состоится показ мультфильма «Три богатыря и наследница престола» (2018)состоится показ мультфильма «Аисты» (2016)состоится показ мультфильма «Аисты» (2016)состоится показ мультфильма «Три богатыря и наследница престола» (2018)состоится показ мультфильма «Конь Юлий и большие скачки» (2020).Культура - Сегодня, 11:57 2