В Луганске рассказали о самых востребованных профессиях

О Самых востребованных профессиях рассказали в Министерстве социальной политики.— Сегодня есть много вакансий в сферах здравоохранения и образования, наиболее востребованными остаются рабочие профессии. Наиболее востребованными являются рабочие профессии, такие как токарь, машинист, электромонтёр, швея, слесарь, сантехник. Для трудоустройства граждан реализуется ряд программ. Например, чтобы заинтересовать работодателей и создавать рабочие места, была принята программа по квотированию рабочих мест для молодых специалистов, а также людей с инвалидностью. Действует программа временной занятости населения, она помогает людям получать социальные гарантии во время поиска работы, — рассказала Светлана Малахова.Также, Малахова добавила, что за последние три года в ЛНР средняя заработная плата выросла почти в два раза, а минимальная — почти в два с половиной раза. В республике выплачивают 16 видов социальных пособий, ежегодно они повышаются в среднем на 20%. Рост пенсий в этом году составил более 26%, средняя пенсия будет составлять около 10 тысяч рублей, минимальная же с 1 июля будет составлять 6 тысяч 570 рублей.Экономика - Сегодня, 11:38 90