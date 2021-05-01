Клиенты «Ощадбанка» не могут забрать свои деньги: «На счету есть, в кассе нет»
В последнее время украинцы массово жалуются на качество обслуживания в Сбербанке и ПриватБанка (банки, принадлежащие государству). Клиенты жалуются на необоснованное блокирование карт и регулярные сбои в системе, а некоторые обвиняют банки в отсутствии наличных в кассах.
В Ощадбанке нет денег?
На этот раз клиенты возмущены тем, что в течение шести часов в Ощадбанке не выдавали деньги, несмотря на то, что все документы для их получения были предоставлены. Такую жалобу клиент выложил на сайте Минфина.
Клиентка рассказывает, что хотела получить свою пенсию наличными. Она знает, что на счету есть средства, кроме того, ей в этом же отделении оформили и выдали документы, чтобы их получить. Но свои деньги женщина так и не получила, потому что в кассе не было наличности.
«! 6 мая о 11:00 утра я наведалась в отделение» Ощадбанку «в городе Днепр, чтобы получить свою пенсию. Я убеждена, что средства на счету есть, мне сразу есть оформили документы для получения денег и выдали на руки. С ними я вернулась в кассу, однако своей пенсии я не получила, потому что в кассе не оказалось наличных. В течение шести часов в банке не было денег. Это нормальная ситуация для государственного финансового учреждения? Мне выдали мои средства, следовательно, нарушили Гражданский Кодекс Украины. О карточке и снятие денег с банкомата я не хочу и слышать, потому что в течение восьми месяцев мои заявления о выдаче карты работники «Ощадбанка» успешно игнорируют «, — рассказывает возмущенная женщина.
В банке объяснили ситуацию, сказали, что лично обратились к женщине, чтобы разобраться в ситуации.
Новости Украины - Сегодня, 12:31 154
В Ощадбанке нет денег?
На этот раз клиенты возмущены тем, что в течение шести часов в Ощадбанке не выдавали деньги, несмотря на то, что все документы для их получения были предоставлены. Такую жалобу клиент выложил на сайте Минфина.
Клиентка рассказывает, что хотела получить свою пенсию наличными. Она знает, что на счету есть средства, кроме того, ей в этом же отделении оформили и выдали документы, чтобы их получить. Но свои деньги женщина так и не получила, потому что в кассе не было наличности.
«! 6 мая о 11:00 утра я наведалась в отделение» Ощадбанку «в городе Днепр, чтобы получить свою пенсию. Я убеждена, что средства на счету есть, мне сразу есть оформили документы для получения денег и выдали на руки. С ними я вернулась в кассу, однако своей пенсии я не получила, потому что в кассе не оказалось наличных. В течение шести часов в банке не было денег. Это нормальная ситуация для государственного финансового учреждения? Мне выдали мои средства, следовательно, нарушили Гражданский Кодекс Украины. О карточке и снятие денег с банкомата я не хочу и слышать, потому что в течение восьми месяцев мои заявления о выдаче карты работники «Ощадбанка» успешно игнорируют «, — рассказывает возмущенная женщина.
В банке объяснили ситуацию, сказали, что лично обратились к женщине, чтобы разобраться в ситуации.
Новости Украины - Сегодня, 12:31 154
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