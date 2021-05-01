Немецкий архитектор подарил Киеву проект музея Майдана из-за мизерного гонорара

«Мы бы не отказались от гонорара, если бы он действительно был привлекательным. Дело в том, что, когда мы подавали заявку на международный конкурс, он был организован очень профессионально и был многообещающим. Однако уже после того, как мы выиграли конкурс, оказалось, что от нас ожидают того, что мы будем делать генеральное проектирование за гонорар, который соответствует украинским реалиям. Этот гонорар составляет около десятой части того, что мы получили бы за проект такого масштаба в Германии», — пояснил Кляйгус.

Фото: сайт архитектурного бюро Kleihues + Kleihues Gesellschaff von ArchitektenНемецкий архитектор Ян Кляйгус из бюро Kleihues + Kleihues, которое победило на международном конкурсе по разработке проекта музея Майдана, удивился мизерностью гонорара, предложенного за проект, и поэтому решил подарить его Украине. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle, передает Lenta.ru.Стороны подписали договор о безвозмездной передаче музею авторских имущественных прав на проект строительства в Киеве здания музея. Он должен появиться в центре украинской столицы до 2026 года.Он при этом предупредил, что проект могут реализовать некачественно: «Мы четко осознаем, что, когда этот музей будет построен, это не будет музей авторства архитектурного бюро Kleihues + Kleihues. Это будет разве что музей, сделанный примерно по мотивам нашего проекта».