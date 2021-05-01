Украинка оскорбила патриотов в вышиванках и осталась без работы

Фото: © РИА Новости / Павел ПаламарчукЖительница Харькова Евгения Бобкова резко высказалась о "марше вышиванок", который прошел в ее городе. Об этом пишет Obozrevatel, передает РИА Новости.Девушка охарактеризовала мероприятие как "парад быдла" и назвала нацистским слоган "Слава Украине! Героям слава!".Позже Бобкова сообщила, что из-за инцидента ее уволили с работы. Украинке пришлось записать видеообращение с извинениями."Я действительно слишком резко высказалась, я хочу принести свои искренние извинения по поводу этой ситуации, потому что я поняла, какое количество людей я оскорбила", — сказала харьковчанка, добавив, что ценит украинскую культуру. По ее словам, подобное больше не повторится.Международный День вышиванки — традиционной украинской и белорусской одежды (чаще всего рубашки) — отмечают ежегодно в третий четверг мая.