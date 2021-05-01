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Презентация книги В.Спектора состоится 25 мая

bot Сегодня, 14:000Новости
Презентация книги В.Спектора состоится 25 мая
В Луганской универсальной научной библиотеке имени Максима Горького презентуют книгу поэта и публициста Владимира Спектора. Об этом сообщили в учреждении культуры.
Презентация книги «Не хочется спешить...» состоится 25 мая в 14.00 на втором этаже в отделе краеведческой информации.
Культура - Сегодня, 13:34 95

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