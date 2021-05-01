О разблокировании КПВВ «Счастье» и «Золотое» заявил Зеленский
О разблокировании КПВВ на Донбассе в пунктах пересечения «Счастье» и «Золотое» рассказал Президент Владимир Зеленский.
По его словам, Трехсторонняя контактная группа договорилась о том, что больше пункты пропуска не будут блокироваться со стороны РФ.
Зеленский отметил, что это очень важный и серьезный шаг в период пандемии коронавируса. Он пояснил, что стороны очень долго шли к этому шагу и наконец нашли выход из ситуации.
При этом президент не назвал даты открытия данных КПВВ.
Ранее планировалось, что они откроются в сентябре 2020 года. Напомним, об открытии данных КПВВ договорились еще в декабре 2019 года. Новости Региона - Сегодня, 13:25 279
По его словам, Трехсторонняя контактная группа договорилась о том, что больше пункты пропуска не будут блокироваться со стороны РФ.
Зеленский отметил, что это очень важный и серьезный шаг в период пандемии коронавируса. Он пояснил, что стороны очень долго шли к этому шагу и наконец нашли выход из ситуации.
При этом президент не назвал даты открытия данных КПВВ.
Ранее планировалось, что они откроются в сентябре 2020 года. Напомним, об открытии данных КПВВ договорились еще в декабре 2019 года. Новости Региона - Сегодня, 13:25 279
Метки: {keywords}