На КПВВ в Станице заработал сервис жестовый язык
На КПВВ «Станица Луганская» заработал сервис для глухонемых и слабослышащих людей. Перевод жестовой речью достаточно востребован на КПВВ.
Сервис функционирует для оказания помощи слабослышащии и глухим людям в прохождении контроля при пересечении линии разграничения без лишнего стресса.
При необходимости, сотрудник погранслужбы может соединиться по видеосвязи с ассистентом-переводчиком и вступить в полноценный диалог.
На видео Луганского пограничного отряда можно увидеть, как работает ассистент погранотряда с глухими и слабослышащими людьми. Новости Региона - Сегодня, 13:53 92
Сервис функционирует для оказания помощи слабослышащии и глухим людям в прохождении контроля при пересечении линии разграничения без лишнего стресса.
При необходимости, сотрудник погранслужбы может соединиться по видеосвязи с ассистентом-переводчиком и вступить в полноценный диалог.
На видео Луганского пограничного отряда можно увидеть, как работает ассистент погранотряда с глухими и слабослышащими людьми. Новости Региона - Сегодня, 13:53 92
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