Клиенты «Ощадбанка» не могут забрать свою пенсию: «На счету есть, в кассе нет»

«! 6 мая о 11:00 утра я наведалась в отделение» Ощадбанка «в городе Днепр, чтобы получить свою пенсию. Я убеждена, что средства на счету есть, мне сразу есть оформили документы для получения денег и выдали на руки. С ними я вернулась в кассу, однако своей пенсии я не получила, потому что в кассе не оказалось наличных. В течение шести часов в банке не было денег. Это нормальная ситуация для государственного финансового учреждения? Мне выдали мои средства, следовательно, нарушили Гражданский Кодекс Украины. О карточке и снятие денег с банкомата я не хочу и слышать, потому что в течение восьми месяцев мои заявления о выдаче карты работники «Ощадбанка» успешно игнорируют «, — рассказывает возмущенная женщина.