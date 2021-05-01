Заявление главы МЧС о результатах и показателях, достигнутых в ходе комплексных тренировок

В соответствии с указанием главы Луганской Народной Республики в период с 17 по 22 мая в Республике проведена комплексная тренировка органов управления и сил гражданской защиты в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.К участию в комплексной тренировке были привлечены силы МЧС, Министерства здравоохранения, МВД, МГБ Республики, Министерство инфраструктуры и транспорта, а также районные и городские администрации. При этом, все службы и ведомства продолжали работать в штатном режиме, обеспечивая полноценное выполнение своих повседневных задач.В ходе тренировки моделировались различные чрезвычайные ситуации, что позволило провести всестороннюю проверку возможностей механизма взаимодействия всех служб. Отмечаю высокий уровень организации и слаженности действий дежурных сил.При выполнении совместных действий администрациями городов и районов во взаимодействии с привлекаемыми министерствами отработаны задачи по эвакуации населения из зоны условной ЧС, развертыванию пунктов временного размещения условно пострадавших, обеспечения их предметами первой необходимости, оказания психологической помощи. Проверена готовность бомбоубежищ и исправность систем жизнеобеспечения.Министерством чрезвычайных ситуаций отработаны вводные по реагированию на аварии и диверсии на ключевых объектах гражданской инфраструктуры, обследованию объектов, местности и акватории на предмет взрывных устройств, а также их ликвидация. Все запланированные мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций выполнены в полном объеме.В ходе тренировочных мероприятий Министерством здравоохранения обеспечено развертывание дополнительных койко-мест и операционных для массового поступления пострадавших в ходе условной ЧС, терактов, обстрелов. Отработаны практические действия по оказанию первой доврачебной помощи и эвакуации пострадавших для последующей квалифицированной медицинской помощи, а также действия медперсонала в условиях обстрела со стороны противника.Министерство внутренних дел обеспечило усиленное патрулирование на период проведения мероприятий, дополнительную охрану социально значимых объектов, критически важной инфраструктуры, общественный порядок при проведении мероприятий эвакуации и временного размещения населения. Так же практически отработан комплекс вопросов антитеррористической защищенности.Информационным штабом под руководством Министерства связи и массовых коммуникаций обеспечено оповещение населения, качественное, оперативное и достоверное доведение информации о ходе проводимых мероприятий.В целом, мероприятия прошли на традиционно высоком уровне, все задействованные ведомства и службы продемонстрировали слаженную работу и готовность своих сотрудников действовать в условиях резко меняющейся экстремальной обстановки.По всем отрабатываемым вопросам поставленные цели достигнуты, задачи выполнены. Органы управления и силы гражданской защиты Республики полностью готовы к действиям в любых условиях обстановки для обеспечения сохранности жизни и здоровья наших граждан. Министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНРгенерал-майор службы гражданской защитыЕвгений Кацавалов22 мая — Луганск