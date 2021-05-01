Обращение председателя Общественной палаты в связи с годовщиной боя на Томашевском мосту

Уважаемые земляки!Прошло семь лет с момента первого боестолкновения защитников Луганщины и карателей ВСУ, которое состоялось на Томашевском мосту, расположенном неподалеку от городов Лисичанск и Рубежное.В этом бою наши бойцы продемонстрировали киевской хунте свою решительность и силу, упорство и бесстрашие. К сожалению, без потерь не обошлось, те кровавые события унесли жизни пятерых стахановчан. Вспомним их имена:Иванов Павел Владимирович,Карханов Виктор Владимирович,Олейник Олег Валерьевич,Пономарев Владимир Иванович,Славин Вадим Александрович.Эти имена навсегда войдут в историю противостояния простых работяг-шахтёров с украинскими захватчиками. Вечная память героям, павшим за свободу Донбасса!

Председатель Общественной палаты ЛНР

Алексей Карякин

22 мая — Луганск