Памятник раболепию

История Украины настолько скудна, что раньше, как во времена Российской империи, так и во времена Советского Союза, ее изучали исключительно в контексте истории этих держав.Тридцать лет назад Украина «обрела независимость», и первое, что сделали люди, назвавшиеся патриотами Украины – начали искать те скрепы, которые объединят украинский народ и позволят ему создать сильную и самодостаточную державу. Разумеется, вдохновение начали искать в национальной истории. Но, как я уже писал выше, история «древней Украины» довольно скудна на события, да и независимость никогда не являлась отличительной чертой данного «государства».Мошенники от истории, к сожалению, есть и такие, начали активно вспоминать некие «факты и события», которые должны были убедить украинцев в том, что они проживают на территории древнего государства, имеющего свою культуру, историю, в чем-то трагическую, но в чем-то героическую, и свои традиции. С культурой и традицией особых проблем не возникло, так как украинцы действительно являются самобытным народом, а вот с историей как-то не сложилось, так как «независимая» Украина по факту на протяжения всей своей истории всегда являлась частью чего-то более крупного.Но настоящие украинцы не отчаиваются, продолжая по сей день радовать нас сенсациями, выдаваемыми в эфир исключительно для того, чтобы утереть нос «клятым москалям». Так, на Украину ко Дню Независимости привезут оригинал Конституции авторства украинского гетмана Пилипа Орлика. Об этом 21 мая в Facebook заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.«Я обещал сюрприз, и теперь это уже не секрет: впервые за 311 лет оригинал Конституции Пилипа Орлика попадет в Украинское государство. Мы возвращаем Украине Украину. Присутствие оригинала Конституции уже в независимом государстве – это еще один шаг восстановления нашей исторической преемственности со времен Руси, казацкой державы, Украинской Народной Республики и по сей день», – подчеркнул министр.Если неискушенный человек обратится к трудам современных украинских авторов, «генерирующих» историю своей страны, то он узнает о том, что «некогда правитель независимой Украины Пилип Орлик написал для украинского народа некий документ, который в дальнейшем стал первой Конституцией в мире, закрепив принцип разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную, который в дальнейшей позаимствовал француз Монтескье». А что на самом деле?На самом деле глупо отрицать тот факт, что некий документ, написанный писарем гетмана Мазепы Пилипом Орликом, действительно хранится в Швеции и, скорее всего, в преддверии 21 августа 2021 года будет передан Украине. Документ «Расtа еt Соnstitutiones legum libertatumge Ехercitus Zaporoviensis», к слову, написанный на латыни, имеет удивительную историю.Начнем с названия. Если озадачиться дословным переводом, то звучит оно не иначе как «Договоры и постановления прав и вольностей Войска Запорожского». Да и полное название данного документа, раскрытое в его тексте, говорит о том, что данный труд писаря, служившего гетману, предавшего русского царя, не имеет ничего общего с Конституцией. «Договоры и постановления правъ и волностей войсковыхъ межи ясневелможнымъ его милостю паномъ Филиппомъ Орликомъ, новоизбраннымъ войска Запорожского гетманомъ, и межи енеральними особами, полковниками и тимъ же войском Запорожским», - это, если дословно. Подобные документы подписывались и другими гетманами, избираемыми запорожскими казаками задолго до Орлика.История Пилипа также вызывает массу вопросов. После того, как Мазепа предал Петра I и перешел на сторону шведов, ему пришлось поспешно бежать на территорию Османской империи, прихватив с собой кучку верных ему казаков и своего генерального писаря Филиппа, так его величали в то время, Орлика. После смерти Мазепы кучка изгоев проводит некий сход, на котором избирает гетмана Украины, точнее Войска Запорожского, Пилипа Орлика. И никого не смущает тот факт, что за полтора года до этого действа гетманом Украины был избран Иван Скоропадский, который, в отличие от Орлика, был избран старшиной, представлявшей большую часть Украины, и был реальным правителем. Забегая вперед, скажу вам, что Орлик окончил свои дни в эмиграции, до конца жизни надеясь получить власть в Украине и подбивая иностранные государства к вмешательству в её внутренние дела.Итогом этого «театра абсурда» стало событие, которое заслуживает особого внимания. 5 мая 1710 года король Швеции Карл ХІІ утвердил документ, написанный Орликом. Вряд ли он бы мог поступить иначе, так как данная «конституция» навечно присваивала шведскому королю титул покровителя Украины.Не буду говорить о других особенностях данного документа, так как по сути своей он является очевидным свидетельством предательства и раболепия перед Западом. Удивительно другое. Прошло больше 300 лет, а ситуация практически не изменилась. Украинцы по-прежнему так же легко предают Россию, как в свое время гетман Мазепа предал Петра I, и раболепствуют перед Западом, как это делал «правитель Украины в изгнании» Пилип Орлик.Алексей Зотье