Глава МИД Австрии заявил, что ЕС хочет диалога с Россией

"ЕС хочет диалога, хочет каналов диалога", - сказал Шалленберг в интервью австрийской радиостанции Ö1. На вопрос журналиста, заинтересована ли в этом Москва, министр ответил: "Сейчас нет".

Фото: ReutersГлава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз хочет диалога с Россией, однако Москва в настоящее время не проявляет в этом заинтересованности, передает РИА Новости.По словам министра, сейчас отношения между Россией и ЕС "напряжены и отягощены".Одновременно глава австрийского МИД отметил ряд сфер, по которым Москва и Брюссель "хотят и должны сотрудничать". "Ключевые слова: климат, энергетика", - сказал Шалленберг."Я очень надеюсь, что тональность вскоре изменится", - подчеркнул министр.