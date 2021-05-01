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Глава МИД Австрии заявил, что ЕС хочет диалога с Россией

Sergey Сегодня, 16:000Новости
Глава МИД Австрии заявил, что ЕС хочет диалога с Россией
Фото: Reuters
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз хочет диалога с Россией, однако Москва в настоящее время не проявляет в этом заинтересованности, передает РИА Новости.
По словам министра, сейчас отношения между Россией и ЕС "напряжены и отягощены".
"ЕС хочет диалога, хочет каналов диалога", - сказал Шалленберг в интервью австрийской радиостанции Ö1. На вопрос журналиста, заинтересована ли в этом Москва, министр ответил: "Сейчас нет".

Одновременно глава австрийского МИД отметил ряд сфер, по которым Москва и Брюссель "хотят и должны сотрудничать". "Ключевые слова: климат, энергетика", - сказал Шалленберг.
"Я очень надеюсь, что тональность вскоре изменится", - подчеркнул министр.

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