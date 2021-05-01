ВСУ устроили стрельбу, имитируя для СМИ обстрелы со стороны ЛНР – Народная милиция

Киевские силовики устроили показательную стрельбу в районе поселка городского типа Трехизбенка, имитируя перед журналистами нарушения режима прекращения огня с позиций Народной милиции ЛНР. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.Он отметил, что "в подразделениях ВСУ в зоне карательной операции продолжают работать съемочные группы украинских телеканалов "5 канал" и "1+1" под руководством специалистов 74-го центра ИПсО (информационно-психологических операций)"."По данным нашего источника, вчера постановочные съемки о нарушении режима огня со стороны подразделений Народной милиции ЛНР проводились на позициях мотопехотного батальона 14-й бригады, расположенных в районе населенного пункта Трехизбенка. Во время съемок боевики по приказу комбрига (полковника Сергея) Войченко устроили показательную стрельбу из стрелкового оружия, имитируя для журналистов нарушения режима прекращения огня с наших позиций", – рассказал Филипоненко.Офицер пресс-службы добавил, что "согласно редакционному заданию, журналисты предприняли попытку побеседовать с жителями населенного пункта Трехизбенка об их отношении к "защитникам территориальной целостности Украины"."Жители высказали свое недовольство размещением техники украинских боевиков в жилых районах, также мирные граждане резко негативно высказывались о регулярных обстрелах с позиций ВСУ", – отметил он.Филипоненко уточнил, что "аналогичное отношение к украинским военным отмечено и у жителей соседнего поселка Кряковка, где местные жители вообще отказались участвовать в опросе".Ранее офицер пресс-службы сообщал, что киевские силовики подожгли два дома в зоне проведения так называемой операции объединенных сил при подготовке постановочных репортажей для обвинения Народной милиции ЛНР в обстрелах.Филипоненко также отмечал, что пропагандисты ИПсО ВСУ и журналисты готовят постановочные репортажи, чтобы обвинить Народную милицию ЛНР в обстрелах.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к2*к29*т

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