Комплексные тренировки сил гражданской защиты прошли в ЛНР на высоком уровне – глава МЧС

Комплексные тренировки органов управления и сил гражданской защиты прошли в ЛНР на высоком уровне. Об этом заявил министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР, генерал-майор службы гражданской защиты Евгений Кацавалов.В соответствии с указаниями главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника с 17 по 22 мая в Республике проводились плановые комплексные тренировки органов управления и сил гражданской защиты, действующих в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций."В целом, мероприятия прошли на традиционно высоком уровне, все задействованные ведомства и службы продемонстрировали слаженную работу и готовность своих сотрудников действовать в условиях резко меняющейся экстремальной обстановки", – отметил Кацавалов.Он добавил, что "по всем отрабатываемым вопросам поставленные цели достигнуты, задачи выполнены".Кацавалов уточнил, что к участию в комплексных тренировках были привлечены силы МЧС, Министерства здравоохранения, МВД, МГБ Республики, Министерства инфраструктуры и транспорта, а также районные и городские администрации. При этом все службы и ведомства продолжали работать в штатном режиме, обеспечивая полноценное выполнение своих повседневных задач."В ходе тренировок моделировались различные чрезвычайные ситуации, что позволило провести всестороннюю проверку возможностей механизма взаимодействия всех служб. Отмечаю высокий уровень организации и слаженности действий дежурных сил", – заявил руководитель МЧС.Министр отметил, что "при выполнении совместных действий администрациями городов и районов во взаимодействии с привлекаемыми министерствами отработаны задачи по эвакуации населения из зоны условной чрезвычайной ситуации (ЧС), развертыванию пунктов временного размещения условно пострадавших, обеспечения их предметами первой необходимости, оказания психологической помощи, а также проверена готовность бомбоубежищ и исправность систем жизнеобеспечения"."Министерством чрезвычайных ситуаций отработаны вводные по реагированию на аварии и диверсии на ключевых объектах гражданской инфраструктуры, обследованию объектов, местности и акватории на предмет взрывных устройств, а также их ликвидация. Все запланированные мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций выполнены в полном объеме", – проинформировал он.Кацавалов добавил, что "в ходе тренировочных мероприятий Министерством здравоохранения обеспечено развертывание дополнительных койко-мест и операционных для массового поступления пострадавших в ходе условной ЧС, терактов, обстрелов"."Отработаны практические действия по оказанию первой доврачебной помощи и эвакуации пострадавших для последующей квалифицированной медицинской помощи, а также действия медперсонала в условиях обстрела со стороны противника", – рассказал министр.Руководитель МЧС отметил, что "Министерство внутренних дел обеспечило усиленное патрулирование на период проведения мероприятий, дополнительную охрану социально значимых объектов, критически важной инфраструктуры, общественный порядок при проведении мероприятий эвакуации и временного размещения населения"."Также практически отработан комплекс вопросов антитеррористической защищенности", – проинформировал он.Кацавалов добавил, что "информационным штабом под руководством министерства связи и массовых коммуникаций обеспечено оповещение населения, качественное, оперативное и достоверное доведение информации о ходе проводимых мероприятий""Органы управления и силы гражданской защиты Республики полностью готовы к действиям в любых условиях обстановки для обеспечения сохранности жизни и здоровья наших граждан", – подчеркнул министр. *к2*к29*т.

22 мая — Луганск