В Луганске заявили, что Киев лжет о подтверждении гарантий безопасности для открытия новых КПВВ





Представители украинской делегации в Контактной группе по итогам состоявшегося 19 мая заседания заявили, что «стороны подтвердили взаимные гарантии безопасности для разблокирования процесса открытия КПВВ «Счастье» и «Золотое», при этом «координатор гуманитарной подгруппы от ОБСЕ посол Тони Фриш подтвердил свою готовность посетить указанные КПВВ для объективной оценки выполнения условий для их открытия», — сообщает Телеграмм-канал «Ситуация на блокпостах Донбасса».

«Представители украинской делегации по итогам заседания Контактной группы сделали очередное громкое заявление о том, что участники переговоров подтвердили предоставление гарантий безопасности, необходимые для открытия КПВВ «Первомайск-Золотое» и «Луганск-Счастье». В очередной раз данное заявление оказалось ложью. Искажать итоги реального диалога в переговорном процессе стало уже визитной карточкой украинской делегации», — подчеркнула Ольга Кобцева.

Представитель «ЛНР» проинформировала, что специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе Хайди Грау по итогам видеоконференции подчеркнула, что гуманитарная рабочая группа все еще сосредоточена на устранении препятствий для одновременного открытия новых пунктов пропуска в районе Золотого и Счастья.

«Хочу подчеркнуть, что договоренность по одновременному открытию КПВВ «Луганск-Счастье» и «Первомайск­Золотое» не достигнута из-за нежелания Украины дать бессрочные круглосуточные гарантии безопасности. Со стороны ЛНР такие гарантии при посредничестве СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня) были даны на изначально запланированную дату открытия пунктов пропуска — 10 ноября 2020 года и до сегодняшнего дня неоднократно подтверждались», — напомнила Ольга Кобцева.

Она добавила, что ответственность за все еще закрытые КПВВ лежит исключительно на украинской стороне. Политика - Сегодня, 16:28 139 «Представители Украины лгут, заявляя о подтверждении гарантий безопасности для открытия новых контрольных пунктов въезда-выезда у Золотого и Счастья». Об этом заявила полномочный представитель Луганска в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы на Минских переговорах и руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева.Представители украинской делегации в Контактной группе по итогам состоявшегося 19 мая заседания заявили, что «стороны подтвердили взаимные гарантии безопасности для разблокирования процесса открытия КПВВ «Счастье» и «Золотое», при этом «координатор гуманитарной подгруппы от ОБСЕ посол Тони Фриш подтвердил свою готовность посетить указанные КПВВ для объективной оценки выполнения условий для их открытия», — сообщает Телеграмм-канал «Ситуация на блокпостах Донбасса».«Представители украинской делегации по итогам заседания Контактной группы сделали очередное громкое заявление о том, что участники переговоров подтвердили предоставление гарантий безопасности, необходимые для открытия КПВВ «Первомайск-Золотое» и «Луганск-Счастье». В очередной раз данное заявление оказалось ложью. Искажать итоги реального диалога в переговорном процессе стало уже визитной карточкой украинской делегации», — подчеркнула Ольга Кобцева.Представитель «ЛНР» проинформировала, что специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе Хайди Грау по итогам видеоконференции подчеркнула, что гуманитарная рабочая группа все еще сосредоточена на устранении препятствий для одновременного открытия новых пунктов пропуска в районе Золотого и Счастья.«Хочу подчеркнуть, что договоренность по одновременному открытию КПВВ «Луганск-Счастье» и «Первомайск­Золотое» не достигнута из-за нежелания Украины дать бессрочные круглосуточные гарантии безопасности. Со стороны ЛНР такие гарантии при посредничестве СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня) были даны на изначально запланированную дату открытия пунктов пропуска — 10 ноября 2020 года и до сегодняшнего дня неоднократно подтверждались», — напомнила Ольга Кобцева.Она добавила, что ответственность за все еще закрытые КПВВ лежит исключительно на украинской стороне. Политика - Сегодня, 16:28 139

Метки: {keywords}