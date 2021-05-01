Бойцы ВСУ заняли девять жилых домов и базу отдыха в Золотом – Народная милиция

Военнослужащие одного из батальонов бригады ВСУ, действующей в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"), заняли для собственных нужд девять домов мирных жителей и базу отдыха в Золотом. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Он отметил, что "украинские боевики продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права"."По имеющимся у нас достоверным сведениям, охамевшие от своей безнаказанности боевики 1-го батальона 92-й бригады под командованием комбата Самойленко принялись улучшать свои бытовые условия за счет выселения граждан из собственных домов. Согласно полученной информации, украинские каратели по приказу Самойленко заняли и обустроили под места проживания девять домов по улице Прудовая в населенном пункте Золотое, оставленных жителями с начала вооруженного конфликта", – рассказал Филипоненко.Офицер пресс-службы добавил, что "сам же комбат предпочел более комфортные условия для своего проживания"."Под предлогом "военной необходимости" Самойленко обустроил командный пункт батальона на территории базы отдыха "Золотовский поплавок". Подполковник пообещал вернуть заведение его хозяину при убытии подразделения из зоны "ООС", при этом пригрозив, что в случае привлечения полиции или прокуратуры он сожжет базу отдыха, а пожар спишет на обстрел со стороны Народной милиции ЛНР", – отметил Филипоненко.От лица оборонного ведомства Республики он призвал "представителей миссии ООН по правам человека потребовать от генеральной прокуратуры Украины, военной прокуратуры и правоохранительных органов расследовать случаи нарушения международных норм со стороны украинских военных, а также оказать содействие мирному населению в возмещении материального ущерба, причиненного за время проведения карательной операции".Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к2*к29*

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