Более 35 тыс. человек приняли участие в комплексной тренировке – глава ЛНР

Более 35 тыс. человек приняли участие в комплексной тренировке сил гражданской защиты, прошедшей в Республике. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.В период с 17 по 22 мая в Республике проводились плановые комплексные тренировки органов управления и сил гражданской защиты, действующих в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций."В тренировке приняли участие министерства и ведомства, обеспечивающие безопасность и повседневную жизнедеятельность наших граждан. Всего к проводимым мероприятиям привлекалось более 35 тысяч человек", - сказал глава ЛНР.Пасечник отметил, что мероприятия проводились "с целью повышения эффективности действий министерств для обеспечения безопасности граждан Республики при возникновении чрезвычайных ситуаций военного, техногенного и санитарно-эпидемиологического характера"."Министерства чрезвычайных ситуаций, здравоохранения, инфраструктуры и транспорта, внутренних дел и государственной безопасности, военные комиссариаты в тесном взаимодействии с районными и городскими администрациями отработали десятки внезапных вводных по реагированию на кризисные ситуации", - рассказал глава Республики.Он отметил, что для участия в проводимых мероприятиях, помимо подразделений профильных министерств и ведомств, "привлекались также граждане, находящиеся в запасе"."В ходе работы был вскрыт ряд проблемных вопросов, которые показали нам направления совершенствования и развития системы обеспечения гражданской защиты. Нам по-прежнему необходимо стремиться к улучшению материально-технической базы и транспортной инфраструктуры", - подчеркнул Пасечник.Он отметил "высокий профессионализм сотрудников экстренных служб – тех, кто по роду своей деятельности призван идти на помощь в самых сложных и опасных ситуациях"."Ваши смелость и отзывчивость являются примером самоотверженного труда и позволяет нашим гражданам быть уверенными в завтрашнем дне, - сказал глава ЛНР. - С каждым разом вместе мы совершенствуем наши методы работы, позволяющие повышать эффективность проводимых мероприятий".Пасечник выразил уверенность в том, что "в случае опасности граждане Республики получат своевременную и необходимую помощь". "Органы управления и силы гражданской защиты Республики показали свою эффективность и готовность к действиям в условиях резко меняющейся обстановки для обеспечения сохранности жизни и здоровья наших граждан", - добавил он.Ранее министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР, генерал-майор службы гражданской защиты Евгений Кацавалов заявил, что комплексные тренировки органов управления и сил гражданской защиты прошли в ЛНР на высоком уровне.22 мая — Луганск