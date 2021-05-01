Пьяные бойцы ВСУ дезертировали, избив задержавших их полицейских – Народная милиция

Пьяные военнослужащие одной из бригад ВСУ, действующих в зоне проведения так называемой операции объединенных сил, дезертировали после избиения пытавшихся задержать их сотрудников военной полиции. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."По информации от нашего источника, вечером 21 мая шесть военнослужащих ремонтно-восстановительного батальона 92-й бригады ВСУ после употребления спиртных напитков самовольно покинули место дислокации и направились в населенный пункт Лоскутовка, где намеревались приобрести очередную порцию горячительных напитков", – рассказал он.Филипоненко отметил, что "во время нахождения в поселке группа пьяных военных была остановлена патрулем военной полиции"."При попытке задержания боевики 92-й бригады, оказав сопротивление, избили патруль и скрылись в неизвестном направлении. В настоящее время беглецы в расположение подразделения не вернулись", – проинформировал офицер пресс-службы.Он добавил, что "сотрудниками ВСП (военной службы правопорядка) установлены личности подозреваемых в избиении трех военных полицейских, ведутся розыскные мероприятия".Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к2*к29*с

22 мая — Луганск