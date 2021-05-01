Система катапультирования нештатно сработала у Су-30СМ в Крыму

«В ходе подготовки к плановому полету у самолета Су-30СМ на аэродроме Саки произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. В результате катапультирования никто не пострадал», — приводит РИА Новости сообщение Южного Военного округа.

Фото: © Евгений Биятов / РИА НовостиНа аэродроме Саки в Крыму произошло нештатное срабатывание системы катапультирования у самолёта Су-30СМ, передает RT.Отмечается, что оба лётчика живы.Спецкомиссия работает на аэродроме и проводит техническое обследование самолёта и устанавливает причины произошедшего.Уточняется, что инцидент произошёл в пятницу, 21 мая.