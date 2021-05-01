Украинцев обвинили в "поисках блох" в вышиванке Зеленского

"За последние годы вышиванка у нас превратилась в такой себе "бронежилет", которым прикрывается столько чертей и коррупционеров! Однако украинское общество все равно обращает внимание и обсуждает не смыслы, дела и слова, а рубаху, потому что гораздо проще поделиться на "своих-чужих" вокруг вышиванки президента, нежели озадачиться чем-то более сложным", — отметил Золотарев, добавив, что вместо того, чтобы развивать многообразную культуру, украинцев толкают "куда-то в другую сторону".

Фото: Gettyimages.ruДеление по родоплеменному принципу на "правильных" и "неправильных" в случае с одеждой Владимира Зеленского говорит о том, что на Украине не может идти речи о какой-либо модернизации, пишет издание "Главред", передает РИА Новости.По словам политолога Андрея Золотарева, некоторые украинцы скоро начнут под лупой изучать узоры на рубахах на предмет "зрады", а потом дело дойдет до "измерения черепов циркулем". Общество постоянно стремится поделить людей на "своих" и "чужих", что в определенном смысле отражает принцип "разделяй и властвуй", добавил он.Эксперт выразил мнение, что украинская политическая элита всегда стремится к личному обогащению, а народ периодически стравливают "москалями", "сепарами" и "зрадниками".Ранее Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки, опубликовав на своей странице в инстаграме фото: на нем президент вместе с супругой Еленой Зеленской запечатлен в национальной одежде. Однако пользователи Сети обратили внимание на схожесть рубашки Зеленского с русской косовороткой и назвали это "позором".В офисе главы Украины подобные претензии сочли "немотивированными".