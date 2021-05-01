Три мирных жителя получили ранения при подрыве на взрывном устройстве – Народная милиция

Три мирных жителя получили ранения при подрыве на взрывном устройстве, предположительно, дистанционно установленном киевскими силовиками на берегу Северского Донца в районе поселка городского типа Славяносербск. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."На берегу реки Северский Донец в районе населенного пункта Славяносербск трое местных жителей получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве. По предварительным данным, сработало взрывное устройство, установленное дистанционным способом с противоположенного берега реки с позиций 14-й бригады ВСУ", - сказал он.Филипоненко сообщил, что "пострадавшие госпитализированы в отделение интенсивной терапии Луганской республиканской клинической больницы, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь"."Командование Народной милиции в очередной раз обращается ко всем гражданам: будьте бдительны! При обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним! Немедленно сообщите по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры. Отойдите на безопасное расстояние и до прибытия специалистов не подпускайте никого к этому месту", - призвал офицер пресс-службы.Ранее Филипоненко сообщал, что инструкторы из США и Британии обучают киевских силовиков дистанционному минированию.В оборонном ведомстве Республики сообщали о том, что ВСУ дистанционно минируют берег Северского Донца в районах Славяносербска и расположенного у Станицы Луганской села Николаевка.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей". *к29*т

22 мая — Луганск