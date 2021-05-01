Заявление главы ЛНР о завершении комплексной тренировки сил гражданской защиты

В период с 17 по 22 мая в Республике проведена комплексная тренировка органов управления и сил гражданской защиты в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мероприятия проводились с целью повышения эффективности действий министерств для обеспечения безопасности граждан Республики при возникновении чрезвычайных ситуаций военного, техногенного и санитарно-эпидемиологического характера. В тренировке приняли участие министерства и ведомства, обеспечивающие безопасность и повседневную жизнедеятельность наших граждан. Всего к проводимым мероприятиям привлекалось более 35 тысяч человек. Министерства чрезвычайных ситуаций, здравоохранения, инфраструктуры и транспорта, внутренних дел и государственной безопасности, военные комиссариаты в тесном взаимодействии с районными и городскими администрациями отработали десятки внезапных вводных по реагированию на кризисные ситуации. Отмечу, что для участия в проводимых мероприятиях, помимо подразделений профильных министерств и ведомств, привлекались также граждане, находящиеся в запасе. В ходе работы был вскрыт ряд проблемных вопросов, которые показали нам направления совершенствования и развития системы обеспечения гражданской защиты. Нам по-прежнему необходимо стремиться к улучшению материально-технической базы и транспортной инфраструктуры. В то же время отмечаю высокий профессионализм сотрудников экстренных служб. Тех, кто по роду своей деятельности призван идти на помощь в самых сложных и опасных ситуациях. Ваши смелость и отзывчивость являются примером самоотверженного труда и позволяет нашим гражданам быть уверенными в завтрашнем дне. С каждым разом вместе мы совершенствуем наши методы работы, позволяющие повышать эффективность проводимых мероприятий. Я уверен, в случае опасности граждане Республики получат своевременную и необходимую помощь. Органы управления и силы гражданской защиты Республики показали свою эффективность и готовность к действиям в условиях резко меняющейся обстановки для обеспечения сохранности жизни и здоровья наших граждан.Глава ЛНР Леонид Пасечник22 мая — Луганск