За неделю на Донбасс доставили 17 грузовиков «гуманитарки»
В течение прошлой недели на Донбасс проследовало 17 грузовиков с гуманитарной помощью. Ее передали от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН.
Об этом сообщили в пресс-службе пограничников.
Грузовики пропускали через КПВВ «Новотроицкое».
«Для нужд жителей временно оккупированной территории Украины доставили почти 168 тонн груза, в частности, гигиенические наборы и строительные материалы», — сообщили пограничники.
Движение по дорожному коридору к контрольному пункту «Новотроицкое» открывается лишь дважды в неделю, пассажиропоток существенно ограничен.
За неделю через КПВВ проследовали 213 граждан и 41 транспортное средство в сторону временно оккупированной части Донецкой области, а 268 граждан и 59 транспортных средств — в направлении контролируемой территории.
Новости Региона - Сегодня, 19:40 62
Об этом сообщили в пресс-службе пограничников.
Грузовики пропускали через КПВВ «Новотроицкое».
«Для нужд жителей временно оккупированной территории Украины доставили почти 168 тонн груза, в частности, гигиенические наборы и строительные материалы», — сообщили пограничники.
Движение по дорожному коридору к контрольному пункту «Новотроицкое» открывается лишь дважды в неделю, пассажиропоток существенно ограничен.
За неделю через КПВВ проследовали 213 граждан и 41 транспортное средство в сторону временно оккупированной части Донецкой области, а 268 граждан и 59 транспортных средств — в направлении контролируемой территории.
Новости Региона - Сегодня, 19:40 62
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