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На КПВВ в Станице заработал новый сервис

robot Сегодня, 20:000Новости
На КПВВ в Станице заработал новый сервис
На КПВВ «Станица Луганская» заработал сервис для глухонемых и слабослышащих людей. Перевод жестовой речью достаточно востребован на КПВВ.
Сервис функционирует для оказания помощи слабослышащии и глухим людям в прохождении контроля при пересечении линии разграничения без лишнего стресса.
При необходимости, сотрудник погранслужбы может соединиться по видеосвязи с ассистентом-переводчиком и вступить в полноценный диалог.


На видео Луганского пограничного отряда можно увидеть, как работает ассистент погранотряда с глухими и слабослышащими людьми. Новости Региона - Сегодня, 13:53 743

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