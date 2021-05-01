Синоптики прогнозируют днем 23 мая в ЛНР до 26 градусов тепла

Температура воздуха в Республике 23 мая будет колебаться от 11 градусов выше нуля ночью до 26 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР."С 21:00 22 мая до 21:00 23 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью местами слабый кратковременный дождь и гроза, днем без осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 21-26 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 13-15 градусов, днем – 24-26 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 12-14 градусов выше нуля ночью и 22-24 градуса тепла днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 11 до 13 градусов тепла ночью и от 23 до 25 градусов выше нуля днем.По предварительному прогнозу, 24 мая ожидается переменная облачность, днем местами кратковременный дождь с грозой; температура воздуха ночью 10-15, днем 21-26 градусов тепла. 25 мая - облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь с грозой; температура воздуха ночью 9-14, днем 20-25 градусов выше нуля. *к16*к29*с

22 мая — Луганск