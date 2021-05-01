Украина выдвинула условие возобновления поставок воды в Крым

"Водных ресурсов для бытового пользования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации", — ответил на это Николенко.

Фото: РИА Новости / © Константин МихальчевскийВосстановление поставок воды из Днепра в Крым возможно только после его "демилитаризации и деоккупации", заявил в комментарии "Укринформу" пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает РИА Новости.Накануне заместитель директора департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов отметил, что попытки Киева наказать крымчан водной блокадой способствуют росту напряженности и могут привести к гуманитарной катастрофе.По его мнению, всю воду на полуострове потратили российские военные. При этом представитель МИД Украины не стал упоминать об ответственности Киева за блокировку Северо-Крымского канала. Он отметил, что "в соответствии с нормами международного права" теперь обеспечивать полуостров водой должна Россия.