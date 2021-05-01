На берегу Северского Донца подорвались сразу три мирных жителя
Три мирных жителя получили ранения при подрыве на взрывном устройстве на берегу Северского Донца в районе поселка городского типа Славяносербск. Об этом сообщил офицер пресс-службы НЛ Иван Филипоненко.
«На берегу реки Северский Донец в районе населенного пункта Славяносербск трое местных жителей получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве», — сказал он.
Филипоненко сообщил, что «пострадавшие госпитализированы в отделение интенсивной терапии Луганской республиканской клинической больницы, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь».
«Командование Народной милиции в очередной раз обращается ко всем гражданам: будьте бдительны! При обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним! Немедленно сообщите по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры. Отойдите на безопасное расстояние и до прибытия специалистов не подпускайте никого к этому месту», — призвал офицер пресс-службы. Происшествия - Сегодня, 20:31 71
«На берегу реки Северский Донец в районе населенного пункта Славяносербск трое местных жителей получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве», — сказал он.
Филипоненко сообщил, что «пострадавшие госпитализированы в отделение интенсивной терапии Луганской республиканской клинической больницы, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь».
«Командование Народной милиции в очередной раз обращается ко всем гражданам: будьте бдительны! При обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним! Немедленно сообщите по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры. Отойдите на безопасное расстояние и до прибытия специалистов не подпускайте никого к этому месту», — призвал офицер пресс-службы. Происшествия - Сегодня, 20:31 71
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